Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Gli appassionati di Vespa di Orte e dei dintorni stanno organizzando per domenica 21 maggio un raduno e rivolgono un caloroso invito alla partecipazione a tutti i vespisti.

Il Club Vespa Orte per la Festa dei comprotettori Santi Martiri,

Rivolge un appello a tutti i vespisti: Abbiamo bisogno di quante più Vespe possibili.

I vespisti esporranno le loro Vespe alla Terrazza Giardino, circondati da fotografie d’epoca e video proiezioni di Orte “in Vespa”.

La partecipazione è gratuita, l’unico requisito è presentarsi con una Vespa.

Questo il programma del Raduno: dalle 16:00 alle 19:00 si accede in Terrazza Giardino e si dispongono i mezzi per l’esposizione. Anche i non tesserati possono partecipare. Il termine dell’evento è dopo le 22:00

La Vespa più bella, votata dai presenti, sarà premiata a fine serata

Come di tradizione domenica 21 maggio, terza domenica del mese di maggio , torna la festa dei comprotettori Santi Martiri, legata all’archeologia cristiana, con ghirlande di fiori sui portali ed i balconi dal XVII secolo: secondo le migliori tradizioni e la più radicata cultura popolare.

Nella mattinata di domenica 21 maggio e’ prevista la solenne Celebrazione presieduta dal Vescovo diocesano mons. Marco Salvi con il parroco don Maurizio Medici, mentre nel pomeriggio si svolgono i tradizionali festeggiamenti curati dalla Pro Loco con l’immancabile concerto della Banda Città di Orte, la tombola in Piazza della Liberta’.

Il raduno delle Vespe si inserisce in questo programma di festeggiamenti

Lo spettacolo musicale ed i suggestivi giochi di luce spettacolo pirotecnico, che illumineranno gli angoli caratteristici del Centro storico concluderanno i festeggiamenti.