NewTuscia – ROMA – “Facciamo gli auguri di buon lavoro alla nostra capogruppo Roberta Della Casa, eletta oggi vice-presidente del Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali. Un incarico importante, in un organismo che coadiuva le Commissioni consiliari permanenti e l’Assemblea, che siamo certi, svolgerà, come sempre con passione, determinazione e rigore morale”.

Così in una nota il Gruppo M5S alla Regione Lazio.