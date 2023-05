NewTuscia – RIETI – Durante i controlli effettuati nel fine settimana nell’area del Cicolano, i Carabinieri della Stazione di Pescorocchiano hanno arrestato un quarantenne ritenuto responsabile della violazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

L’uomo, residente nel comune di Pescorocchiano, noto ai Carabinieri per analoghi comportamenti, si era poco prima portato presso un Bar nella frazione di Sant’Elpidio, ove, con il proprio comportamento violento ed agitato, aveva destato la preoccupazione degli avventori che avevano segnalato la situazione agli uomini dell’Arma.

Riportata la calma nel locale, l’uomo, in evidente stato di alterazione, è stato intercettato dai Carabinieri poco distante dall’esercizio commerciale e tratto in arresto in flagranza di reato per violazione della misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica sicurezza alla quale era sottoposto.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.