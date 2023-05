di Diletta Riccelli

NewTuscia – ROMA – Continua la protesta degli studenti contro il caro affitti. Le tende ormai divenute simbolo di questa contestazione, ora sono arrivate fin sotto la Regione Lazio, dove i giovani esigono un colloquio con l’assessorato competente al “diritto allo studio”. Richieste sacrosante, supportate anche da Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione che ha ribadito: “Il governo ha ritirato l’emendamento contro il caro affitti, con cui soli pochi giorni fa annunciava 660 milioni di euro per alloggi universitari. Un brutto segnale per gli studenti fuorisede e le loro famiglie che da settimane chiedono nuove misure per contenere i prezzi alle stelle di case e posti letto in affitto. Ora ci aspettiamo che il governo ripresenti quanto prima questo emendamento”.

Difatti si è presentato solamente ieri un nuovo impedimento alle moltissime richieste poiché il governo ha ritirato l’emendamento sugli alloggi per evitare il rischio di inammissibilità. Durissime le reazioni dell’opposizione che ha definito questo fatto “l’ennesimo bluff” del Governo Meloni . In tal proposito si è espressa anche l’ex ministra Beatrice Lorenzin: “Questo è un errore davvero grossolano che dilata ulteriormente i tempi di risposta ad un’emergenza che riguarda non solo gli studenti, ma anche le fasce della società più deboli”.

Probabilmente però, sono proprie le fasce deboli a non avere le stesse possibilità nel far valere i propri diritti. Un’indagine dell’Istat ad inizio 2023 aveva evidenziato il numero consistente di senza fissa dimora a Roma, incoronando la Capitale come: “la città con più senzatetto d’Italia”. Ben 22mila individui costretti a vivere per strada, in condizioni igienico-sanitarie sempre più precarie e con la costante paura di “perdere il posto” sul marciapiede su cui ci si adagia. Un numero crescente che vede sempre più protagonista il genere femminile, il più colpito dalla crisi post covid. Nell’immaginario collettivo, quella di vivere per strada, è spesso una volontà e una scelta dettata dal bisogno di libertà. Ma è forse improbabile credere che tutti i 22mila clochard presenti a Roma siano vagabondi in cerca di avventura. Legittimo sostenere i propri diritti come quello allo studio e all’alloggio, ma ancor più importante, assicurare un’esistenza dignitosa a tutti gli esseri umani.