NewTuscia – TERNI – L’amministrazione provinciale ha disposto l’attivazione di un senso unico alternato regolato da movieri lungo la Sp 64 dell’Aia a Narni per il 19 maggio prossimo. Il provvedimento resterà in vigore dalle 8,00 alle 16 per consentire le operazioni di potatura di alcune querce presenti lungo la strada in prossimità del bivio per la località Cipiccia Vecchia.

Il gestore elettrico ha infatti chiesto l’intervento della Provincia poiché le altezze raggiunte dai rami degli alberi stanno interferendo con i cavi dell’alta tensione creando un potenziale pericolo. I lavori di potatura interesseranno un tratto di 50 metri, dal km 4+400 al km 4+450.