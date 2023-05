Giovedì 18 maggio, ore 18 a piazza San Lorenzo. L’evento organizzato da associazione Juppiter e Comune

NewTuscia – VITERBO – Coltivare lo spirito di squadra. Rispettare le regole, i compagni e gli avversari. Sfidare se stessi per migliorarsi sempre. Sono solo alcuni tra gli insegnamenti dello sport a bambini e ragazzi. Fare attività fisica a 5, 10, 15 anni vuol dire soprattutto imparare a pensare, a socializzare, a mettersi alla prova.

Proprio i “superpoteri educativi” dello sport saranno al centro di una giornata dedicata, giovedì 18 maggio, a Viterbo, che si concluderà con l’incontro con il presidente del Coni, Giovanni Malagò. L’appuntamento, fortemente voluto dall’associazione Juppiter e dal Comune di Viterbo, è stato presentato oggi alla stampa, a Palazzo dei Priori.

Si inizierà dal mattino con “Storie di sport”: gli studenti degli istituti comprensivi di Viterbo a San Pellegrino, il quartiere medievale della città. T-shirt bianche indosso e cuffiette alla mano, ascolteranno biografie di atleti d’esempio per determinazione e spirito di sacrificio.

Nel pomeriggio, alle 18, circa 400 ragazzi si ritroveranno a piazza San Lorenzo, per ascoltare il presidente Malagò, che parlerà loro di sport, ma anche della Costituzione italiana che, il primo gennaio di quest’anno ha compiuto 75 anni. All’evento, organizzato dalla cooperativa sociale “Gli Aquiloni” e dagli atleti e dai ragazzi diversamente abili di Juppiter e Juppiter Sport, parteciperanno forze dell’ordine e autorità civili e religiose, in pieno stile Juppiter: l’impegno per una crescita sana delle giovani generazioni chiama in causa tutte le istituzioni.

L’evento del 18 maggio è la terza tappa di un viaggio che Juppiter ha chiamato “la carovana delle maglie bianche”: ogni ragazzo ha personalizzato la sua maglia scrivendovi sopra slogan ispirati ai principi costituzionali. Una “divisa” che il popolo delle maglie bianche indosserà anche ai prossimi appuntamenti: la manifestazione “Giovani e colori – Viva l’Italia” del 25 maggio a Montefiascone e le molte iniziative che si svolgeranno nelle scuole nel prossimo anno.

“Per noi, che da anni ci dedichiamo alla cura e all’educazione dei ragazzi, fare sport non è fine a se stesso – ha spiegato il presidente di Juppiter, Salvatore Regoli -. Se c’è uno strumento attraverso il quale possiamo alimentare i piccoli fuochi colorati che sono i ragazzi, quello è senz’altro lo sport”.

“Queste iniziative servono a tessere una trama che ha al centro l’educazione dei giovani e li unisce saldamente alla città – ha dichiarato la sindaca di Viterbo, Chiara Frontini -. L’amministrazione comunale partecipa perché comprende l’importanza di valorizzare il centro storico e rendere bambini e adolescenti protagonisti di questo processo”.

Associazione Juppiter