NewTuscia – VASANELLO – 11.35, l’ora in cui questa mattina si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 con epicentro ad un chilometro dal centro abitato di Vasanello. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il terremoto è avvenuto ad una profondità di 7 km.

Scossa sussultoria e boato; in molti sarebbero usciti di casa mentre scuole e uffici sono stati evacuati, ma la situazione sarebbe sotto controllo. “E’ stato immediatamente attivato il piano di sicurezza ed aperto il Coc (Centro operativo comunale)” afferma una nota del comune, “per precauzione le scuole e gli edifici comunali sono stati evacuati e sono in corso verifiche per accertare eventuali danni a cose e/o abitazioni. Invitiamo tutta la popolazione a rimanere calma; anche se in queste situazioni la paura è tanta, fortunatamente non è accaduto nulla di grave. Seguiremo la situazione finché tutto non ritorni alla normalità. Chiediamo di voler segnalare ogni eventuale notizia di interesse alla Protezione Civile e/o alla Polizia Locale ai seguenti numeri: Protezione Civile 328-0343479 / Polizia Locale 351-6206845. Seguiranno eventuali aggiornamenti”.