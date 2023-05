di Diletta Riccelli

NewTuscia – ROMA – Chiara Colosimo, romana, classe 1986 sembra essere in pole position per la presidenza alla Commissione Parlamentare Antimafia. Vicinissima alla premier, l’ipotesi di un suo incarico ha però allarmato i familiari delle vittime di mafia e le tante associazioni in difesa di chi, ha perso un caro per mano della criminalità organizzata. Primo fra tutti, Salvatore Borsellino, che confidandosi al Fatto Quotidiano ha ribadito: “Rimaniamo sbigottiti e increduli di fronte a questa prospettiva. Grazie alla trasmissione Report sono ormai pubblici i rapporti tra la suddetta deputata di Fratelli d’Italia e il terrorista dell’eversione di destra Luigi Ciavardini. Ciavardini, esponente assieme ad altri criminali come Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro del gruppo eversivo neofascista dei Nar – Nuclei armati rivoluzionari -, è stato condannato definitivamente per l’omicidio del poliziotto Francesco Evangelista e del magistrato Mario Amato”.

Di certo un rapporto scomodo quella della giovane deputata che, ha passato gli ultimi vent’anni della sua vita impegnata in politica proprio a fianco di Giorgia Meloni. Nella lettera, dai toni sempre più accesi, si può leggere: “È accettabile che si scelga, per un ruolo importante come la presidenza di una Commissione parlamentare bicamerale, una persona che non si vergogna di avere rapporti con uno stragista che mai si è pentito? E, ancora, solo a noi appare evidente il gigantesco conflitto di interessi della probabile futura presidente? È così che lo Stato onora le vittime delle stragi terroristico-mafiose e chiede fiducia ai loro familiari? Se questo sarà veramente il primo, nefasto, passo della neo Commissione, che ancora speriamo si riveli una notizia priva di fondamento, ci auguriamo che i componenti che avalleranno tale scelta avranno almeno la decenza di evitare di partecipare alle commemorazioni di quelle stragi”.

Moltissimi i nomi che hanno firmato questa missiva: da Pasquale Campagna fratello di Graziella uccisa a 17 anni per un foglietto di carta sino ad Angela Gentile Manca, la mamma di Attilio trovato morto nella sua casa viterbese e da moltissimi altri che hanno perso i propri cari per mano della mafia.