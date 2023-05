danni all’edificio, illese persone dello stabile

NEWTUSCIA/UMBRIA – CITTA’ DI CASTELLO – (di Riccardo Frezza) – Questa mattina, verso le ore 08:20, i Vigili del Fuoco di Città di Castello, soni intervenuti in località “Verna”, nel comune di Umbertide, per domare un incendio che ha interessato un’abitazione.

Per fortuna le fiamme non hanno procurato danni a persone, ma solo all’edificio interessato. Sul luogo, sono intervenuti anche i carabinieri locali, insieme a un funzionario dei Vigili del Fuoco, che ora dovranno accertare le cause che hanno fatto sviluppare le fiamme.

(di Riccardo Frezza 15.05.2023)