NewTuscia – NEPI – Grande successo per la Festa della Madonna di Fatima a Nepi VT con un ritorno tanto atteso dei festeggiamenti in grande stile, da tutti intensamente desiderati dopo lo stop della pandemia. Molte le persone che vi hanno partecipato, da grandi a piccoli, con i bambini del Catechismo in prima fila emozionati e soprattutto molti turisti che si trovavano nella cittadina per la sagra dei prodotti tipici.

È stata una grande festa che ha permesso di valorizzare la devozione dei fedeli verso la Vergine di Fatima, con una bellissima celebrazione il giorno della festività liturgica, grazie agli addobbi particolari all’interno della Chiesa Cattedrale, la significativa omelia di P. Pawel Zagorski, il coro di p. Pio che ha animato la Messa e la partecipazione straordinaria del tenore Roberto Cresca che ha voluto regalare alla sua cittadina di origine l’interpretazione di alcuni brani dedicati alla Vergine Maria magistralmente eseguiti e rendendo tutta la Festa ancora più suggestiva, tanto da emozionare molto i presenti. Un grande risultato di apprezzamento che inorgoglisce la comunità parrocchiale guidata da p. Edoardo, l’Associazione

L’Attesa, il Gruppo P. Pio , promotori dell’iniziativa, i quali ringraziano sentitamente tutti gli intervenuti e danno appuntamento a futuri eventi a Nepi.