NewTuscia – VITERBO – La Stella Carni Viterbo Baseball Under 15 torna da Nettuno con una importante vittoria contro l’Academy, squadra con la quale divideva il primato in classifica.

Il primo inning terminava zero a zero, con il lanciatore del Viterbo TONTINI, che metteva a segno due strike out. Stessa cosa faceva il lanciatore nettunese Nardò aiutato da un ottima difesa.

Nel secondo inning EIGHUGI DI MARTINO batteva subito valido e veniva portato a punto da una battuta di CASSERI. Il Nettuno, grazie all’ottima prestazione sul monte di TONTINI, chiudeva a zero. Splendida una presa al volo in foul del prima base COLONNA.

Si arriva al IV inning sul punteggio di 1 a 0 per il Viterbo, che chiudeva la difesa con uno splendido doppio gioco di EIGHUCI DI MARTINO. Partita fino a questo momento dominata dai due lanciatori TONTINI e NARDO’, aiutati dalle loro rispettive difese fino a quel momento perfette.

Al V attacco le mazze del Viterbo si scatenavano e segnavano 5 punti, con le valide di FORTUNATI , RUBERTO e del ritrovato BERTOLLINI che, con un lungo triplo, permetteva a tre compagni di arrivare a punto.

Ma il Nettuno, a causa di un CECCARIGLIA che non trovava l’area dello strike, riusciva a segnare tre punti. Saliva sul monte EIGHUCI DI MARTINO assistito da una difesa attenta, ottima la presa a tuffo di FORTUNATI, e di RUBERTO che, entrato nel ruolo di ricevitore nonostante le cattive condizioni del campo, dietro il piatto di casa base fermava tutto,ma il Nettuno segnava altri due punti accorciando le distanze sul 6 a 5.

Nell’ultimo inning il Viterbo segnava altri due punti, con due out l’esterno centro del Nettuno si superava e, su una lunga battuta di BERTOLLINI, prendeva la palla al volo con un stupenda presa in tuffo, impendendo al Viterbo di segnare i punti della sicura vittoria.

L’ultimo attacco vedeva ancora EIGHUCI DI MARTINO sul monte, che aiutato da una presa al volo di CANNATA e da un out in terza base di BERTOLLINI, chiudeva l’inning a zero dando vittoria e primato in classifica al Viterbo.

Il commento del manager: ”Quella giocata a Nettuno è stata una bellissima partita, giocata da due squadre di pari valore che hanno fatto sicuramente divertire il numeroso pubblico presente. La nostra squadra ha giocato una grandissima partita, concentrati in attacco e in difesa, dove si sono viste giocate spettacolari, basti pensare al doppio gioco di EIGHUCI DI MARTINO, la presa in tuffo di FORTUNATI o la presa la volo in foul attaccata alla rete di COLONNA. TONTINI sul monte non ha concesso punti nei 4 inning lanciati. RUBERTO, che ha sostituito BERTOLLINI come ricevitore, ha dato prova di essere un campione. Finalmente abbiamo ritrovato BERTOLLINI, che nel ruolo di ricevitore, (secondo me il più forte nel Lazio in quel ruolo), non ha mai sbagliato una partita, è ritornato il battitore che mi aspettavo, un singolo e un triplo per lui. Diciamo che tutta la squadra ha giocato un gran baseball, tutti indistintamente sono stati da 8. Consideriamo anche che davanti avevamo NARDO’, un signor lanciatore, convocato con la nazionale, campione d’Italia lo scorso anno con l’Academy e contro di lui abbiamo preso soltanto 3 strike out. In totale nella partita sono stai presi soltanto 5 strike out che, contro una squadra come l’Accademy, è un ottimo risultato. Abbiamo incontrato una grandissima squadra con ottimi lanciatori e una splendida difesa. Per ora ci godiamo il primo posto in classifica, ma restiamo con i piedi per terra ,mancano ancora 9 partite, dobbiamo incontrare l’Academy Nettuno altre due volte, non abbiamo ancora giocato contro i Lions Nettuno, squadra sempre ostica, che ha perso con l’Academy 4 a 2. Quindi niente trionfalismi, dobbiamo continuare a lavorare duro con la consapevolezza dei nostri mezzi e che, giocando come abbiamo giocato sabato, nessun traguardo ci è precluso”

Prossimo incontro sabato 20 ad Acilia contro il Cali Roma XIII.

La formazione:

FORTUNATI 7-4 TONTINI 1-6 BERTOLLINI 2-5 CECCARIGLIA 6-1-3 EICHUCI DI MARTINO 5-1 RUBERTO 4 -2 CASSERI 8 COLLETTINI 9-7 COLONNA 3 (CANNATA 9)

VITERBO BASEBALL CLUB