NewTuscia -SAN LORENZO NUOVO – Terminati i lavori di ristrutturazione secondo il progetto “Polis, gli uffici postali di Carbognano e di San Lorenzo Nuovo hanno riaperto al pubblico nelle loro sedi storiche.

Con Bassano in Teverina, salgono così a tre gli uffici postali sul territorio viterbese già predisposti per offrire alcuni dei principali servizi della Pubblica Amministrazione previsti dal progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Gli uffici postali di Carbognano e di San Lorenzo Nuovo sono a disposizione dei cittadini con il consueto orario di apertura, dal lunedì al venerdì con orario 8.20 – 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

