NewTuscia – VITERBO – L’Azienda speciale Centro Italia della CCIAA di Rieti Viterbo, con il contributo dell’Ente camerale ed in collaborazione con gli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali (ODAF) di Rieti e di Viterbo promuove il primo ciclo di seminari gratuiti in tema di Transizione ecologica e rivolti a professionisti ed altri operatori pubblici e privati.

I primi tre seminari, che si svolgeranno online su piattaforma Zoom, sono in programma dal 25 maggio al 4 luglio ed affronteranno i temi dell’energia in agricoltura, del verde pubblico nella transizione ecologica e del ruolo delle applicazioni digitali agli agroecosistemi arborei nell’ottica della transizione ecologica.

Per partecipare è necessario iscriversi attraverso i link indicati per ciascun webinar nel calendario riportato di seguito:

25 maggio 2023 dalle ore 15.00 alle ore 17.00

“Energie da e per l’agricoltura”

Relatore: Prof. Ing. Danilo Monarca, Direttore Dipartimento DAFNE, Università della Tuscia

Link di registrazione al webinar: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_2s4bRJrbRJ6OymlbmvKxzg

13 giugno 2023 dalle ore 15.00 alle ore 17.00

“Il ruolo del verde pubblico nella transizione ecologica”

Relatore: Prof. Tony Urbani, Ricercatore Dipartimento DISUCOM, Università della Tuscia

Link di registrazione al webinar:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_7DyIH8z6S8OCONLxvQ-ZwA

04 luglio 2023 dalle ore 15.30 alle ore 17.30

“Ruolo delle applicazioni digitali agli agroecosistemi arborei nell’ottica della transizione ecologica”

Relatore: Prof. Valerio Cristofori, Professore Associato Dipartimento DAFNE, Università della Tuscia

Link di registrazione al webinar:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_nIR-iiniSxqd20oPwaji8g

L’attività seminariale sul tema riprenderà dopo la pausa estiva.

In virtù dell’accreditamento, gli O.D.A.F. di Viterbo e Rieti per i Dottori Agronomi e Forestali riconosceranno 0,25 CF Professionali per la partecipazione a ciascun seminario.

Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo promozione@aziendacentroitalia.it.