NewTuscia – TUSCANIA – Nell’ambito dei servizi di controllo della circolazione stradale, svolti in occasione del fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Tuscania hanno denunciato un 42enne che nella serata di sabato, alla guida della propria autovettura Volvo V40, in palese stato di alterazione psico-fisica derivante dall’abuso di sostanze alcoliche, è andato a collidere contro un’autovettura regolarmente parcheggiata nel centro cittadino. L’urto ha richiamato l’attenzione degli avventori di un ristorante lì vicino, che hanno richiesto l’intervento al 112. Durante il controllo, l’uomo ha rifiutato di sottoporsi all’invito di sottoporsi a test con etilometro rivoltogli dalla pattuglia dell’Aliquota Radiomobile intervenuta e per questo motivo è stato denunciato in stato di libertà. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Sempre i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno segnalato alla Prefettura di Viterbo uno studente 17enne, controllato mentre si trovava a piedi nel borgo di Pescia Romana e trovato in possesso di gr. 0,3 di hashish.

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

Il soggetto indagato è persona nei cui confronti vengono fatte indagini durante lo svolgimento dell’azione penale; nel sistema penale italiano la presunzione di innocenza, art 27 Costituzione, è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva