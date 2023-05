NewTuscia – VITERBO – Ultima partita della fase “ad orologio” per l’Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT che stasera incontra l’Alfa Omega sul parquet di Ostia. Una gara che, vista la perfetta concomitanza di orario con tutte le altre fissate in calendario, decreterà da subito l’avversaria dei viterbesi nelle finali playoff per il salto di categoria.

I lidensi sono un team temibilissimo tra le mura amiche, dove hanno vinto tutti i precedenti quattro

incontri di questa fase superando tra altro, oltre Frosinone e Civitavecchia, anche Ferentino e

Ciampino, a dimostrazione di un fattore campo di assoluta rilevanza. Alfa Omega vanta nel proprio

roster giocatori esperti e validissimi come Di Pasquale, Di Pietro, Pappalardo, Tomassoni, oltre a

tanti giovani di qualità tra i quali spiccano Gianluca Manzo e Pinfildi.

La Stella Azzurra è invece reduce da cinque successi consecutivi e sta cercando di trovare ulteriore

continuità per questa fase finale della stagione.

“Sarà, come sempre, una partita difficile – dichiara coach Fanciullo – Noi scenderemo in campo per

continuare a far bene anche se saremo ancora penalizzati da assenze importanti che speriamo di

poter recuperare nelle gare di finale. Dobbiamo andare in campo per imporre il nostro gioco ed i

ritmi che preferiamo per fare noi la partita. I risultati degli altri campi, che speriamo non ci portino

troppe sorprese inattese, ci diranno finalmente con chi contenderci la promozione nella serie

superiore, in una poule playoff che non prevede alcuna pausa dato che inizierà domenica prossima.

Le combinazioni per definire gli incroci promozione sono addirittura quindici e tutto diventa

imprevedibile, essendo possibile sia giocare due gare su tre in casa come in trasferta.

Vedremo quello che succederà, ma con l’unico obiettivo di esprimerci, chiunque sia l’avversaria

finale, al massimo di ogni nostra possibilità”.

Per la gara di stasera convocati Price, Ortenzi, Manzo, Cittadini, Nieddu, Rogani, Bertollini, Baldelli,

Taurchini, Meroi, Mataloni e Casanova.

Palla a due alle 18,00 sotto la direzione di Falamesca di Anagni e Dinoi di Roma.

Diretta della partita sulla pagina Facebook “Alfa Omega Scuola Basket”.