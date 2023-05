Gaetano Alaimo

NewTuscia – LIVERPOOL – Marco Mengoni alla fine si piazza quarto assoluto e vince il premio degli autori per la migliore composizione, il “Composer Award”, riconoscimento che viene assegnato per il miglior testo. E c’è il bis dopo il 2019 in cui Mahmood ottenne lo stesso premio con la canzone “Soldi”.

Applausi, alcuni eccessi e tanta musica per l’edizione 2023 degli Eurovision Song Contest 2023.

La vittoria, come da previsione, è andata alla Svezia con Loreen (in foto di Agi) con la canzone “Tatoo”. La cantante svedese è già al suo secondo successo. Seconda, dopo un esilarante testa a testa, è stata la Finlandia con Käärijä ed il pezzo “Cha cha cha”. Quindi il nostro Marco Mengoni, acclamato dalla giuria italiana, che ha portato con sé sia a bandiera italiana che quella arcobaleno dei diritti Lgbtq+.

A Ronciglione tutti bloccati per seguire il Marco Nazionale che, praticamente ad ogni contest o competizione canora, non torna a mani vuote.

Grazie Marco!