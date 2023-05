NewTuscia – VITERBO – Bella sfida quella andata in scena venerdì 12 maggio, nella sede del Biliardo Club di Viterbo che vedeva questi ultimi opposti alla ostica formazione romana del Club 93, risolta a favore dei viterbesi per 4 – 3 solo nell’ultima partita in programma, quella della staffetta italiana 5 birilli. Il punteggio in verità, al di là della vittoria, lascia un po’ di amaro in bocca al Biliardo Club che avrebbe potuto sicuramente chiudere l’incontro con un punteggio più largo, racimolando punti preziosi per la classifica che ora li vede al 3° posto ad una sola giornata dalla conclusione del girone “A” del Campionato Regionale a squadre per 3/2/1 categorie.

I viterbesi si giocheranno la possibilità del passaggio al turno finale del campionato nella ultima gara in programma in trasferta, opposti alla formazione romana della Palestra del Biliardo venerdì 19 maggio, sperando nei risultati benevoli delle altre sfide in programma. Rammarico come dicevamo per le due gare risolte a favore del Club 93 soltanto all’ultimo tiro, quella del singolo Goriziana con un ottimo Mario Pessina sconfitto di misura col punteggio di 414 – 392 e quella del doppio italiana con Francesco Biancucci e Massimo Frontoni che cedono ai romani col minimo scarto di 121 – 114.

Le due gare se si fossero risolte a favore dei viterbesi avrebbero consentito di acquisire un punteggio di 6 – 1 dando chance molto maggiori per la classifica finale del campionato ma bisogna sicuramente dare merito agli avversari per le ottime prove disputate. Nella prima fase della gara vittoria per i viterbesi col capitano Dario Pasquini insieme a Marcello Fornicoli nel doppio tutti doppi 9 birilli per 800 – 536 e vittoria anche nel singolo tutti doppi 9 birilli per Alessandro Quami per 616 – 564. Bella l’ultima sfida che ha dato la vittoria ai viterbesi nella staffetta italiana 5 birilli, con un ottimo Dario Pasquini che da il testimone con un vantaggio netto di 63 – 33, Alessandro Quami mantiene il vantaggio portando il risultato sul 123 – 91 e Ruggero Sensi che riscatta la sconfitta del singolo italiana 5 birilli, chiudendo l’incontro con 181 – 160. Il coach del Biliardo Club Luca Mocini incoraggia i suoi giocatori a mantenere alta la concentrazione in vista della ultima e importante sfida della prossima settimana, chiudendo nel migliore dei modi il campionato che ha visto l’ottimo ritorno alle gare a squadre dei viterbesi (G.M.)