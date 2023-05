NewTuscia – CIVITAVECCHIA – L’Under 15 del Rugby Civitavecchia brilla nel triangolare vs Union Rugby Viterbo vs Unione Rugby Capitolina battendo entrambe le formazioni dei pari età.

Nella giornata di sabato 13 maggio la formazione UNDER 15 del CRC/URL ha ospitato al Moretti Della Marta le formazioni di Viterbo e Capitolina e con una ottima prova si è imposta per compattezza e determinazione, la squadra ha risposto all’elevata pressione riuscendo a sfruttare in velocità i varchi lasciati dagli avversari e cogliendo così due importanti successi.

I coaches:” Dobbiamo fare un plauso ai ragazzi che hanno dimostrato grande spirito di sacrificio con una difesa che non ha ceduto di un centimetro agli avversari, impedendogli di realizzare nemmeno un punto”.

Gli allenamenti intensi in campo ed in palestra hanno veramente portato buoni frutti, i ragazzi si sono imposti sulla Capitolina per 8 a 0 e sul Viterbo per 35 a 0.

A livello laziale, quella della UNDER 15 del CRC/URL è, nella categoria, una delle realtà rugbistiche in circolazione importante. Formazione valida in tutti i settori, con i mezzi per togliersi nuove importanti soddisfazioni anche nelle prossime uscite agonistiche. Il lavoro paga sempre.

Le ottime prestazioni di questa stagione fanno pensare che la strada intrapresa sia stata quella giusta…soprattutto perché i ragazzi giocano bene, si divertono ed emozionano il pubblico, genitori, parenti ed amici che assistono alle partite.

Così i coaches: “Abbiamo mostrato di essere in giornata buona, e ci siamo espressi con un gioco corale ed arioso, Sono state due belle vittorie del gruppo che ci danno ancora più fiducia e ci aiutano nel proseguimento e parte finale di stagione. Un ringraziamento particolare ai dirigenti/accompagnatori del CRC/URL per il loro supporto logistico ed organizzativo , senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile!!!“.

Al termine al Moretti Della Marta ottimo e gustoso terzo tempo sperando sia stato di gradimento ai giovani atleti di tutti i roster!!!