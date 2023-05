NewTuscia – VITERBO – Venerdì notte è successa questa cosa qui. Stacco da lavoro poco prima delle 23. Torno verso casa e come ogni tanto accade, scambio un saluto ed una chiacchiera con un amico che lavora vicino casa mia, a Piazza Dante. Lui pure ha finito il turno, ci vediamo lì in piazza. Il clima è piacevole, il bar ormai pressoché vuoto sta per chiudere. Siamo stanchi, non ci va di stare in piedi. Ma in piazza non ci sono panchine su cui sedersi per scambiare due chiacchiere così ci appoggiamo al bordo della fontana, perché sedersi per terra o sul bordo del marciapiede pieno di erbacce spiscettate dai cani ci sembra poco decoroso, almeno per la nostra dignità personale. Siamo lì sereni, parliamo a bassa voce, ci chiediamo come sia andata la giornata, guardiamo una foto di una volpe incontrata su un sentiero, guardiamo foto di albe e tramonti in montagna. Non mangiamo e non beviamo, siamo spesso in silenzio a guardare foto. D’un tratto due jeep della polizia, di cui una in rinforzo da Roma, ci si fermano davanti. Noi sereni, continuiamo a guardare le foto, non potendo immaginare minimamente che le forze dell’ordine erano lì proprio per noi due. Scendono 8 (8!) poliziotti dell’unità anti crimine, si avvicinano e ci chiedono i documenti. “Ragazzi scusate ma dobbiamo farvi il verbale. C’è l’ordinanza anti bivacco, non potete stare fermi, seduti sulle fontane.” Sono frastornata, ci metto un momento a capire cosa stia effettivamente succedendo. Sono le undici di notte, Via Mazzini e Piazza Dante sono quasi deserte. C’è silenzio. Proviamo a comunicare. Giusto, l’ordinanza anti bivacco. Ci scusiamo, non ce la eravamo ricordata, chiediamo di evitare il verbale, che ci saremo allontanati subito, che proprio di questa ordinanza non ci eravamo ricordati. Che non stavamo facendo niente, niente di male. Non stavamo mangiando, bevendo o sporcando la fontana (che comunque è spenta da giorni, è sporca e puzza di marcio! Segno di grande decoro pubblico!!). Non c’è stato niente da fare, verbale, multa e… Era previsto anche l’allontanamento di 48 ore dal luogo del reato. Io e Giovanni ci guardiamo. Ma come l’allontanamento? Io vivo a 30 metri da Piazza Dante, come torno a casa, dove vado a dormire per due giorni? Giovanni lavora a Piazza Dante, come fa ad andare a lavoro se non può avvicinarsi alla Piazza?. Portiamo avanti queste nostre ragioni che, fortunatamente in un barlume di intelligenza, anche le forze dell’ordine reputano eccessivo o comunque inidonee alla nostra posizione. Firmiamo i verbali, in silenzio. Prima di andare via, l’ispettrice ci dice che se commetteremo il reato (reato!!!) una seconda volta la multa sarà raddoppiata. Mi viene così spontaneo chiedere se per la terza volta, invece, fosse previsto il confino a Santa Barbara…

Rimaniamo così, increduli, arrabbiati, senza parole. In una piazza deserta, indecorosi!

Ieri mattina ci siamo visti, io e Giovanni. Non abbiamo dormito molto la notte, siamo stanchi. Io mi sento ancora incredula, delusa, maltrattata senza motivo. Ho lo stomaco sottosopra. Proviamo a fare una passeggiata in bosco, ma neanche la natura aiuta a stare meglio. Camminiamo tanto, a zonzo. Ogni tanto ci chiediamo: “tu come stai?”. Ci troviamo a giustificarci tra di noi, del tipo: “però non stavamo facendo niente, niente di male, giusto?!”. È stata una brutta giornata ieri, difficile da gestire, triste. È vero, abbiamo violato l’ordinanza. Non si può stare seduti sulle fontane e noi c’eravamo, su questo non si discute. Il punto non è questo. Il punto è che ci sono casi e casi, c’è mancanza di decoro e no. Ci dovrebbe essere la capacità di valutare le circostanze. Il punto è che prima di fornire alcune persone di divisa e potere e mandarle a sorvegliare il decoro pubblico, gli andrebbero fatti, tra gli altri, un corso di valutazione situazioni, un corso di ascolto, di comprensione delle parole, di compassione ed intelligenza emotiva. Perché forse i signori non immaginano l’impatto emotivo che hanno avuto due volanti dell’unità anticrimine e 8 poliziotti che sono scesi a multare senza possibilità di replica due giovani adulti che non stavano facendo nulla. Non hanno valutano la nostra totale buona fede, tant’è che non ci siamo minimamente preoccupati quando sono arrivati, non pensavamo di stare commettendo un reato, non siamo scappati. Perché, a differenza di quanto mi ha detto uno di loro di non poter creare un precedente alla mia richiesta di valutare la situazione e almeno di non multarci, io gli dico che, a volte, creare un precedente significa assumersi la responsabilità con se stessi e con i propri superiori di non applicare necessariamente un ordinanza che colpisce anche senza ragione d’essere.

.

Ad maiora semper ordinanza anti bivacco

Ad maiora semper Viterbo