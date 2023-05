NewTuscia – TARQUINIA – Ci sarà tempo tutto il mese di maggio per vincere il premio di balcone o affaccio di primavera!

Le foto di balconi, finestre e cortili abbelliti da piante, fiori, vasi e sculture potranno essere inviate sino al 31 Maggio all’indirizzo email prolocotarquinia2021@gmail.com oppure al numero 3394961961.

Potranno partecipare tutti gli abitanti di Tarquinia: viste le numerose richieste di adesione dall’esterno del centro storico, si è deciso di allargare la partecipazione a tutti.

Pronti a fotografare, dunque: in palio il riconoscimento di affaccio di Primavera, uno splendido premio messo in palio dalla Pro Loco, la vittoria per il proprio quartiere.

A scegliere la foto vincitrice sarà una giuria di qualità selezionata accuratamente tra gli ideatori, appassionati e giardinieri.

Il contest è stato indetto dall’Università Agraria, dalla Pro Loco, dall’Associazione Viva Tarquinia e dal Comune di Tarquinia.