NewTuscia – ROMA – “La presenza del presidente Zelensky in Italia avvicina ulteriormente l’Ucraina all’Europa, rafforzando il percorso di adesione di quella nazione alla UE avviato nei mesi scorsi. Una aspirazione sostenuta dal governo italiano e legittimata dal ruolo dell’Ucraina quale presidio di sicurezza e libertà per l’intero continente europeo”

“Al contempo – continua Procaccini- la presenza a Roma di Zelensky conferma la centralità del nostro governo a fianco dell’Ucraina. L’Italia di Giorgia Meloni non scappa di fronte alla Storia ed è pronta a sostenere il prezzo della responsabilità. La terribile sofferenza che sta sopportando il popolo ucraino ci racconta di un amore insopprimibile per la propria patria e per la libertà. Valori che condividiamo ardentemente, attraverso un sostegno che è anche ricerca della pace come rispetto dell’ordine e del diritto internazionale e difesa della libertà delle nazioni”.