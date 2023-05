NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Vittoria Bagnaia comunque non utile a guadagnare spazio punti verso la vetta. Aquesiani in vantaggio al 29° con un calcio di rigore di Parrino. Paolo Delle Monache pareggia cinque minuti dopo. Pun izione vincente di Cisterna al 16° della ripresa. Tredici minuti dopo Coletta allarga il vantaggio prima della sfortunata autorete di Contadini a sette dalla fine. Falcidiata da squalifiche ed infortuni la Vigor presenta a referto solo undici giocatori che giocano alla pari con gli ospiti per un’ora. Trascinati da uno straordinario Parrino curano minuziosamente la fase di interdizione fino a che li sostiene la freschezza fisica. Per poi regredire in soglia di vivacità al momento di dover recuperare lo svantaggio. La forza del turnover concede più possibilità tattiche ad un Bagnaia che culla ancora il sogno di poter salire in Prima Categoria da trionfatore. Motivatissima la coppia Coletta-Cisterna che impegna il giovane e promettente portiere Emanuele Belli. Che sotto gli occhi attenti del padre Claudio in tribuna si esibisce in tre parate da incorniciare su calci piazzati.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (GIRONE A)

VENTISEIESIMA GIORNATA (SABATO 13 MAGGIO 2023)

ASD POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE – G.S. BAGNAIA 1-4

(PRIMO TEMPO 1-1)

ASD POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE: Belli, Galli, Sidime, Contadini, Emidi, Cannavacciolo, Marabottini, Mencio, Pecci, Parrino, Sulejimani

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE: Antonello Mencio (Tecnico Gaggi squalificato)

G.S. BAGNAIA: Buzi, Bafanelli (9° st Miralli), Mattia Tardani (25° st Mazzuoli), Luca Delle Monache (41° st De Nittis), Petricca, Masci (25° st Mazzulli), Baggiani (25° st Varletta), Paolo Delle Monache, Luca Tardani, Cisterna, Coletta

A DISPOSIZIONE: Crasuc, D’Ottavio, Mazziotti, Napolitano, Rocchi

ALLENATORE: Capocecera

ARBITRO: Ugo Faggiano di Civitavecchia

MARCATORI: 29° pt Parrino (APVA), 34° Paolo Delle Monache (GB), 16° st Cisterna (GB), 29° st Coletta (GB), 38° st autorete Contadini (APVA)

NOTE: Ammoniti 42° pt Mencio (APVA)