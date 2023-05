Decongestionamento dei pronto soccorso, misure per l‘agricoltura sociale e bilancio regionale di previsione

Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – Nella trasmissione Fatti e Commenti in onda questo fine settimana su TeleOrte con la regia di Marco Nicoletti abbiamo intervistato il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale del Lazio, Daniele Sabatini sugli ultimi provvedimenti adottati dalla giunta regionale del presidente Francesco Rocca per il decongestionamento delle liste di attesa nei pronto soccorso degli ospedali della regione.

Tratteremo poi di una proposta di legge che approderà a breve in consiglio regionale sull‘agricoltura sociale, le start Up giovanili e la prossima sessione di discussione e appeovazione del Bilancio preventivo della regione.

Link intervista https://youtu.be/l3DwZMIxm1w

In particolare Daniele Sabatini ha riassunto i tratti salienti del un pacchetto di delibere che la giunta regionale ha approvato recentemente nell’ambito del “Progetto sperimentale gestione sovraffollamento dei pronto soccorso” , per rendere disponibili nuovi posti letto, articolati per diverse tipologie assistenziali, così da sgonfiare i reparti di medicina e chirurgia e creare spazi per i pazienti in emergenza. Una soluzione emersa a seguito di un confronto con i direttori sanitari e dei pronto soccorso.

La Regione contrattualizzerà con le strutture sanitarie private accreditate oltre 350 posti letto, dando una risposta concreta e immediata, resa operativa dal 10 maggio, a una richiesta di oltre 730, per un costo di circa 22 milioni e 900mila euro.

Sabatini ci ha riferito che, oltre a questo investimento immediato e straordinario, la Giunta è al lavoro anche su una linea d’azione strutturale che si svilupperà, tuttavia, in tempi rapidi.

È stata già informatizzata la gestione dei posti letto, per far sì che in tempo reale si conoscano le disponibilità di ogni reparto e singola struttura ospedaliera. È stata costituita un’unità ispettiva che ha effettuato sopralluoghi presso i nosocomi, al fine di rendere disponibili posti letto ora inattivi e fluidificare i percorsi ospedalieri in continuità assistenziale. L’unità ispettiva sta affiancando le aziende per capire come implementare l’offerta. Molti di questi, infatti, non sono utilizzabili per lavori o per mancanza di personale.

Dall’8 maggio e’ stata resa operativa la Centrale operativa, che tiene sotto controllo in maniera organica tutta la situazione dei posti letto nel Lazio.

Un’attenzione particolare e’ stata dedicata dal capogruppo Daniele Sabatini ai temi di sviluppo della Tuscia per le opere pubbliche infrastrutturali eseguibili nel Lazio e nella nostra provincia, programmati nel Piano di Ripresa e Resilienza, investimenti finanziabili con i Fondi Strutturali Europei da impiegare sul territorio per coadiuvare il PNRR, per cui occorre ora una rapida decisione da parte parte del Governo nazionale per aprire al più presto i cantieri.