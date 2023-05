NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – L’amministrazione comunale comunica che a Montalto Marina sono iniziati i lavori di riqualificazione del tratto finale di via Tre Cancelli. Si tratta di un progetto confluito nei fondi pnrr “Intervento finanziato dall’Unione Europea – Nextgeneratioeu – Lavori di riqualificazione urbana via Tre Cancelli a Montalto Marina – 2° stralcio” che nel rispetto delle tempistiche imposte dalla normativa in materia verrà appaltato entro l’agosto prossimo venturo.

Nella fattispecie esso comprenderà il rifacimento ex novo della sede stradale, la realizzazione di una pista ciclo-pedonale, una nuova linea di Illuminazione pubblica, nonché la messa a dimora di circa centoventi nuove alberature tipiche della zone con apparati radicali non invasivi come lecci e corbezzoli.

Per quanto riguarda le alberature esistenti, il Comune ha seguito la relazione del Dottore Forestale incaricato della perizia, ossia un intervento volto al rinnovamento colturale dell’area con una riduzione del rischio connesso al cedimento dei pini presenti lungo i lati della sede stradale. La loro rimozione sarà sostituita con la messa a dimora di altre specie tipiche della macchia mediterranea che valorizzeranno la zona dal punto di vista estetico, paesaggistico ed ambientale.

E’ stato preservato il filare di pini domestici che insiste lontano dalla carreggiata stradale, ed è previsto il suo aumento con la messa a dimora di altri esemplari di pino.

Un intervento atteso da tempo, a cui faranno seguito molti altri, che contribuirà a valorizzare il territorio.