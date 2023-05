Il primo cittadino di Bassano Romano è stato attaccato e vilipeso violentemente semplicemente per aver fatto il suo dovere di sindaco e uomo delle istituzioni: aveva infatti annunciato di sporgere querela contro delle scritte vandalistiche comparse sul muro di cinta di Villa Giustiniani e in altri punti del centro storico di Bassano Romano.

È inaccettabile che in un paese civile e democratico come l’Italia ci siano ancora persone che pensano di ricorrere a messaggi d’odio, minatori e diffamatori come mezzo di conduzione della politica.

Agli autori degli insulti mossi verso il sindaco Maggi, che non ho dubbi saranno presto assicurati alla giustizia, voglio solo ricordare che le intimidazioni e gli insulti non scalfiranno mai le istituzioni. E che è vero che tutti hanno diritto ad esprimere le proprie opinioni e critiche, ma sempre nel rispetto dell’altro e delle regole sociali vigenti in una società democratica come la nostra.