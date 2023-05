NewTuscia – RIETI – C’è ancora qualche giorno di tempo per partecipare al concorso per la nomina di tre Tenenti in servizio permanente nel Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri, riferito alla specialità telematica.

È prevista, infatti, per giorno 1 giugno p.v., la scadenza per la presentazione delle domande.

I posti sono ripartiti in:

un posto specialità telematica – informatica;

un posto specialità telematica – telecomunicazioni;

un posto specialità telematica – informatica per i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, nonché ai paritetici ruoli forestali.

I requisiti per la partecipazione sono: essere cittadini italiani, non aver compiuto il 45° anno d’età se militari dell’Arma dei Carabinieri, il 34° anno se provenienti dagli Ufficiali in ferma prefissata e il 32° anno se non appartenenti alle precedenti categorie alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Possono partecipare i concorrenti di entrambi i sessi che abbiano conseguito la laurea magistrale in informatica, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria informatica, sicurezza informatica, ingegneria elettronica.

Dopo le eventuali prove di preselezione, sono previste le prove scritte, la valutazione dei titoli di merito, le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici, gli accertamenti attitudinali, la prova orale e una prova facoltativa di lingua straniera.

I vincitori del concorso, con il grado di Tenente, verranno formati per un anno alla Scuola Ufficiali di Roma.

Una formula d’arruolamento dedicata ai giovani laureati interessati ad affrontare un percorso professionale altamente formativo e stimolante, sperimentando l’impagabile sensazione di sentirsi, ogni giorno, utili alla gente.

Tutte le informazioni di dettaglio sul bando di concorso sono reperibili sul sito istituzionale www.carabinieri.it e presso tutti i Comandi Stazione dell’Arma.