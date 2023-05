Domenica la gara equestre che chiuderà la 55esima edizione della Corsa all’Anello di Narni

NewTuscia – NARNI – È arrivato il momento clou della 55esima edizione della Corsa all’Anello, quello dell’avvincente gara equestre che domenica 14 maggio tornerà ad animare il Campo de li Giochi di Narni con i nove cavalieri dei Terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria, che scenderanno in pista tenendo alti i propri colori e vessilli per sfidarsi su un percorso ellissoidale: tre i giri di campo, tre le tornate, tre gli anelli, per altrettante gare dirette, per i binomi che vengono sorteggiati ogni anno il giorno precedente, in questo caso sabato 13 maggio.

Peculiarità della sfida è lo scontro diretto che difficilmente si ritrova in altre giostre di alto livello come quella di Narni, ma fondamentali sono anche velocità, fermezza, concentrazione, destrezza, mira e grande tecnica. Ogni cavaliere, che parte dallo stallo al centro del campo, deve infatti battere sul tempo l’altro, arrivando per primo al galoppo a infilare l’anello di 10 centimetri di diametro sospeso su un braccio meccanico. Un dispositivo elettronico sgancia in tempo reale automaticamente l’anello avversario quando al terzo giro l’altro viene preso dal primo dei cavalieri che arriva sul porta-anelli.

Ogni anello conquistato ha un punteggio e a vincere è il terziere che, al termine delle tornate, ha totalizzato più punti. Nella gara di maggio 2022 si è aggiudicato la vittoria il Terziere Mezule.

Novità di quest’anno, in linea con l’attenzione che da sempre l’associazione riserva al tema dell’inclusione, è la collaborazione con l’ENS – Ente nazionale sordi ets aps – sezione provinciale di Terni, presente con una sua delegazione fra gli spalti e un interprete Lis che farà la cronaca dell’intera sfida in campo. Una collaborazione nata con l’auspicio di proseguire in modo più ampio nei prossimi anni a seguire.

In questa 55esima edizione a sfidarsi saranno Cristiano Liti su Air County, Tommaso Finestra su Scoiattolina, Ernesto Wilmi Santirosi su Deserto Proibito per Mezule; Luca Paterni su Mazzini, Jacopo Rossi su Don Medellin, Leonardo Piciucchi su Sou Encantada per Fraporta; Tommaso Suadoni In the Woods, Marco Bisonni su Sky Bridge, Marco Diafaldi su Spirit of Fall per Santa Maria.

I binomi sorteggiati

Prima tornata: Mezule (Santirosi) – Fraporta (Piciucchi) / Fraporta – Santa Maria (Diafaldi) /Santa Maria – Mezule

Seconda tornata: Santa Maria (Bisonni) – Mezule (Finestra) / Mezule – Fraporta (Rossi) / Fraporta – Santa Maria

Terza tornata: Fraporta (Paterni) – Santa Maria (Suadoni) / Santa Maria – Mezule (Liti) / Mezule – Fraporta

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 14 MAGGIO NEL DETTAGLIO

alle 14.30 partenza da piazza dei Priori del Corteo Storico per il Campo de li Giochi

Alle 15.30 al Campo de li Giochi “Cor Unum, Unum Sonum”, esibizione congiunta di Musici e Sbandieratori Città di Narni

Alle 16.30 al Campo de li Giochi Corsa all’Anello

Alle 19 in piazza dei Priori assegnazione del Bravio per il miglior Terziere 2023

La Corsa all’Anello è promossa dall’omonima associazione, con il sostegno e il patrocinio della Comunità Europea, della Regione Umbria, della Provincia di Terni, del Comune di Narni, della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, della Camera di Commercio dell’Umbria.

Biglietti per la Corsa all’Anello del 14 maggio in prevendita su circuito VivaTicket.

Sito ufficiale www.corsallanello.it