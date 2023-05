In ricordo dell’eccidio di tre innocenti compiuto dai soldati tedeschi in ritirata da Viterbo l’8 giugno del 1944

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – A Viterbo, nell’ambito del Festival del Volontariato, l’Auser partecipa agli eventi che si susseguono dall’11 al 14 Maggio nei locali di Lazio Innova con l’esposizione di domenica 14 maggio dei lavori premiati dall’inizio del progetto “I volti di una donna rimasta sconosciuta”.

AUSER Viterbo da otto anni commemora l’eccidio di tre innocenti compiuto dai soldati tedeschi in ritirata da Viterbo l’8 giugno del 1944.

Nel 2016 AUSER ha promosso un concorso, incentrato su quell’episodio, intitolato “Cento storie, cento volti. I volti di una donna rimasta sconosciuta”, e rivolto agli studenti della provincia di Viterbo per sensibilizzarli al problema della violenza sulle donne, declinata sugli aspetti bellici.

Nel 2017 l’associazione per l’invecchiamento attivo ha organizzato il secondo concorso, aperto anche alle donne migranti del Lazio per raccontare storie vere o verosimili di donne rimaste sconosciute, in fuga dalla loro casa in cerca di un posto dove sopravvivere.

Nel 2018 e’ stato pubblicato e presentato un libro che raccoglie le opere pervenute ai concorsi. Nel 2019 si e’ dato vita ad un nuovo concorso dal titolo “Una anziana rimasta sconosciuta: dare e ricevere cura e amore”.

Dopo la pandemia il concorso e’ stato dedicato a “Una Bambina rimasta sconosciuta”.

Anche nel 2023 l’Auser Viterbo ha promosso un concorso aperto alle classi delle scuole medie di Viterbo, intitolato “Una ragazza rimasta sconosciuta”.

I tre vincitori hanno ottenuto un premio di 200, 100 e 50 euro da spendere in libri e tutti hanno ricevuto un attestato di partecipazione.

Il 9 maggio scorso, alla scuola Fantappiè si è svolta la premiazione del concorso “Una ragazza rimasta sconosciuta”.

La presidente di AUSER Viterbo, Rita Squarcetti, ha consegnato a tutti l’attestato di partecipazione, ai vincitori i premi in buoni libri e buoni COOP. Il progetto ha visto la partecipazione di SPI-CGIL. FLC-CGIL, UNICOOP Tirreno e libreria Etruria.

A Viterbo nell’ambito del Festival del Volontariato dall’11 al 14 Maggio a Valle Faul, nei locali di Lazio Innova Auser allestira’ domenica 14 maggio l’esposizione dei lavori premiati dall’inizio del progetto ad oggi.

Infine il giorno 8 Giugno si svolgerà una cerimonia commemorativa dell’eccidio dell’8 Giugno 1944 davanti alla pietra che lo ricorda, fuori le mura.