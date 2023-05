NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

Vivo apprezzamento da parte della Fns Cisl Lazio per l’intervento tempestivo di una unità di Polizia Penitenziaria, in forza c/o l’ Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza ( USPeV) del Ministero della Giustizia- Roma, che libero dal servizio si è reso protagonista dell’arresto di un uomo armato di pistola nei pressi di una scuola nella Città di Carinaro ( CE) – L’Assistente della Polizia Penitenziaria sprezzante del pericolo si e’ avvicinato all’uomo immobilizzandolo a terra , disarmandolo-

L’uomo è stato tratto in arresto-

IL SEGRETARIO GENERALE FNS CISL LAZIO

F.to Massimo Costantino