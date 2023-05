Ulteriore conferma della qualità dell’agricoltura sociale di Fattorie Solidali e Alicenova NewTuscia – VITERBO – Slow Food, che dal 1989 si impegna a promuovere il cibo buono, pulito e giusto per tutti e che da oltre vent’anni fa conoscere le aziende produttrici di olio extravergine d’oliva (EVO) in Italia, ha menzionato nella Guida agli Extravergini 2023 l’olio Sémina della Cooperativa Sociale Fattorie Solidali, spin off della Cooperativa Sociale Alicenova. Tale olio è ottenuto dalla spremitura di oltre 600 piante con tre cultivar: Canino, Frantoio e Leccino.

Questo prestigioso traguardo è stato raggiunto non solo grazie all’impegno profuso da ogni singola persona coinvolta nel progetto, ma anche favorendo la partecipazione inclusiva di ciascuno tramite l’agricoltura sociale. Da molti anni, infatti, Fattorie Solidali e Alicenova promuovono insieme numerose attività d’impresa, volte all’inserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate. Il fulcro centrale della ricollocazione lavorativa di persone ufficialmente riconosciute come svantaggiate e di soggetti fragili è rappresentato dall’agricoltura sociale e da un’apposita formazione volta all’acquisizione delle moderne tecniche e pratiche agricole. Ciò, inoltre, consente ai lavoratori di operare in un ambiente creativo e rasserenante che contribuisce a favorire la partecipazione attiva e la cooperazione tra tutti i membri del gruppo.