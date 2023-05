NewTuscia – CAPRAROLA – È partito il conto alla rovescia, a Caprarola, per l’avvio della Fiera dell’Agricoltura e Artigianato “Patrizio Bruziches” in programma per venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno 2023.

L’evento è organizzato presso il Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese dal Comitato Fiera, in collaborazione con il Comune di Caprarola.

Giunto alla 25esima edizione, l’evento è oramai punto di riferimento nella Tuscia per la presentazione di macchine agricole innovative e momento di confronto tra i più importanti produttori di attrezzature nazionali e non solo.

Un grande spazio all’interno della Fiera, espressamente organizzata per la valorizzazione della vocazione agricola del territorio e dei prodotti tipici, è riservato all’agroalimentare, a partire dal Convegno: “Presentazione Distretto Agroalimentare dei Cimini e del Programma di Sviluppo Rurale 2021- 27: nuove opportunità per l’agricoltura”, allestita in collaborazione con la Comunità Montana dei Cimini e GAL Etrusco Cimini, domenica 4 giugno alle 10:00

Per tutta la durata dell’evento, si alterneranno spettacoli e momenti di intrattenimento rivolti a tutte le fasce d’età, dall’area ludica per i più piccoli, al concerto del gruppo musicale “E-Biccasorci” di sabato 3 giugno (21:00).

La fiera agricola rappresenta un’ottima vetrina sia di espositori, che possono usufruire di numeri considerevoli di visitatori, sia per le aziende ed i produttori. Molti saranno infatti gli stand legati all’artigianato ed ai prodotti enogastronomici locali, con degustazioni ed area food dedicata, a cura del Comitato Fiera.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook “Fiera Agricola e Artigianale Patrizio Bruziches Caprarola”.

Per informazioni: Paola 3396209281 – Giovanni 3392000092