NewTuscia – VITERBO – Proseguono gli appuntamenti della sedicesima edizione del Festival del Volontariato. Ecco cosa propone la giornata di sabato 13 maggio: ultimo giorno alla sala Gatti della mostra fotografica dell’asd Sorrisi che nuotano Eta Beta odv, Un sorriso lungo 25 anni – 70 scatti per raccontare la nostra storia. L’evento si concluderà alle ore 13. Alle ore 9 appuntamento a piazza San Lorenzo per dare inizio al Cammino inclusivo lungo la Via Francigena, iniziativa aperta a tutti, anche agli amici a quattro zampe, promossa dal Comune di Viterbo in collaborazione con il tavolo disabilità e inclusione (5 km di percorso).

L’appuntamento sarà preceduto dal saluto e dalla benedizione del vescovo Piazza. In sala Regia, a Palazzo dei Priori, sono in programma due appuntamenti promossi da La Piuma Viterbo – Percorsi Riabilitativi aps, realtà impegnata nella riabilitazione per le persone con malattie neurodegenerative e dei loro caregiver. La prima conferenza, alle ore 10, tenuta dal neurologo Stefano Del Gracco, tratterà della “Neurobiologia del benessere cerebrale” e racconterà come mantenere giovane il cervello secondo le più recenti ricerche scientifiche. Il secondo incontro, alle ore 11,30, dal titolo “…ed io avrò cura di te…” sarà invece una conferenza motivazionale dedicata a chi già opera nel volontariato o intende affacciarsi a tale universo. Relatore sarà Andrea Geraci, medico ricercatore dell’Istituto Superiore di Sanità ed esperto di medicina integrata.

Alle ore 12 tutti a piazza San Carluccio per l’iniziativa di Eta Beta odv e della cooperativa sociale Gli anni in tasca, ovvero l’inaugurazione del murales Una notte sopra Viterbo, ideato dall’educatrice Meliana Pica, realizzato dai ragazzi e dagli operatori del laboratorio PAI “Murales”, curato da Francesco Cerra con la collaborazione di Stefano Del Moro e dedicato al ricordo di Gabriele, ragazzo scomparso prematuramente e facente parte del progetto. Dalle ore 15 altri appuntamenti alla sala Gatti: il corso di formazione sulla Francigena per il benessere di comunità e subito dopo la presentazione del libro di Massimo Pedersoli, Quelle improvvise connessioni blu.

Alle 16,30, in sala Regia a Palazzo dei Priori, l’incontro di sensibilizzazione Il respiro dell’amore, promosso dall’associazione Viterbo con Amore, a cura di Nazario Basili, giornalista Rai della redazione Lazio della TGR, dedicato alle malattie rare polmonari, in particolar modo alla fibrosi polmonare idiopatica. L’evento si snoda tra testimonianze e informazioni scientifiche, arricchite da intermezzi di musica, momenti di arte figurativa e poesia”. Nell’ambito dell’incontro, personale della ASL di Viterbo sarà a disposizione per informazioni o per un colloquio anamnestico.

Alle 18 infine appuntamento con una tradizione ultrasecolare, quella della festa del Santissimo Salvatore. Torna la solenne processione per le vie del centro con il trittico del SS Salvatore preceduto dal corteo storico rievocativo delle corporazioni delle arti medievali. Si ricorda che la manifestazione La città a colori – Il risveglio – prevista per domenica 14 maggio a Valle Faul è stata rinviata a domenica 28 maggio.