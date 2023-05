NewTuscia – RONCIGLIONE – Oggi insieme a Franco Ferrari abbiamo definito gli ultimi aspetti organizzativi per la grande serata di domani.

Scenderemo in piazza, di nuovo tutti insieme, per tifare il nostro concittadino Marco Mengoni in finale all’Eurovision Song Contest!

Siamo certi che accorrerete numerosissimi domani sera, ma abbiamo ancora bisogno di voi e della vostra collaborazione:

❗Domani pomeriggio, alle 16.30, la troupe RAI della trasmissione televisiva “ItaliaSì” verrà a realizzare un servizio dedicato alla serata e a Ronciglione.

Si richiede dalla troupe una partecipazione numerosa per il collegamento in diretta, invitiamo quindi i cittadini a partecipare in gran numero e i fan di Marco a portare cimeli, foto, magliette, sciarpe, striscioni che rendano l’idea della bellissima festa che stiamo preparando!

Grazie per la vostra sempre preziosa collaborazione in occasione delle opportunità promozionali che ci si presentano, fortunatamente numerose in questo periodo.

Diamo una bella impressione della nostra meravigliosa comunità!💪

𝗔𝗽𝗽𝘂𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟲.𝟯𝟬 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗹𝗮𝘇𝘇𝗼 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 (𝗶𝗻 𝘀𝗮𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗶𝗼𝗴𝗴𝗶𝗮).

𝗩𝗶 𝗮𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗶𝗮𝗺𝗼❗

Mario Mengoni

Sindaco di Ronciglione