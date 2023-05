Organizzato dall’associazione Amici delle Ortensie e dal Comune di Bolsena, l’evento quest’anno con ingresso gratuito è uno degli appuntamenti più attesi in Italia tra le manifestazioni di settore

NewTuscia – BOLSENA – A Bolsena i profumi e i colori della Festa delle Ortensie. Dal 16 al 18 giugno, l’elegante viale Colesanti, con gli alti platani centenari e le aiuole di ortensie che accompagnano la strada dal centro cittadino alle rive del lago vulcanico più grande d’Europa, farà da cornice alla 25esima edizione manifestazione dedicata a questa pianta, che tra la primavera inoltrata e l’inizio dell’estate raggiunge il massimo della fioritura. Organizzato dall’associazione Amici delle Ortensie e dal Comune di Bolsena, in collaborazione con la Pro loco Bolsena, l’evento, che quest’anno sarà con ingresso gratuito, è uno degli appuntamenti più attesi a livello nazionale da esperti, collezionisti e appassionati, tanto da richiamare espositori da tutta Italia, diventando un’occasione di valorizzazione e divulgazione della conoscenza dell‘ortensia e di approfondimento culturale in tema di giardinaggio, natura e ambiente, nonché un momento di aggregazione e convivialità per la comunità bolsenese.