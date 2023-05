NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “I cittadini e comitati civici, insieme al consigliere capitolino Fabrizio Santori, hanno dato una grande risposta ieri pomeriggio in Piazza del Campidoglio all’obbrobrio provvedimento comunale che, sventolato con fierezza dal duo Gualtieri-Patanè, istituisce la ZTL ai confini della fascia verde.

Noi gli camminiamo a fianco, giudichiamo il provvedimento inopportuno, elitario e classista, dato il periodo storico contraddistinto da una forte contrazione economica. Perché favorisce chi ha le possibilità finanziarie mentre annienta il diritto alla mobilità – garantito dalla Costituzione – alle famiglie, ai lavoratori, agli anziani e alle persone fragili, che a stento arrivano alla terza settimana del mese e non possono permettersi di cambiare la propria automobile, così di punto in bianco e per i capricci mondani e ideologici dell’Amministrazione.

È quel ceto che, sempre più vasto e debole, i Verdebianchi dovrebbe difendere, ma non è così e non è la prima volta che accade. Aveva ragione da vendere Indro Montanelli, nel dire che la sinistra ama talmente i poveri i poveri che quando va al potere li aumenta di numero. Dal centro alla periferia, dentro e fuori i confini capitolini, l’atto colpisce tutti indistintamente, anche le auto a GPL e metano, siamo al paradosso.

Con le loro politiche dissennate ci hanno fatto disaffezionare all’uso dei trasporti pubblici comunali e regionali, trasformato le ferrovie ex-concesse in gommovie, ora ci vogliono costringere a rimanere inchiodati in casa, senza dare in alternativa servizi e infrastrutture, innescando inoltre una lotta di classe che farebbe inorridire persino Marx, al quale dicono di ispirarsi. Ma la Piazza è stata altrettanto forte e determinata, il Campidoglio è stato accerchiato, al duo Gualtieri-Patanè non resta che cancellare quello schifo di proposta. Noi faremo la nostra parte”. Lo riferisce in un comunicato stampa l’Associazione TrasportiAmo.