Dalle ore 20 l’illuminazione di viola del palazzo papale in occasione della Giornata mondiale della sindrome fibromialgica

NewTuscia – VITERBO – Proseguono gli appuntamenti della sedicesima edizione del Festival del Volontariato, in programma dall’11 al 14 maggio. Nel dettaglio, ecco cosa propone la giornata di venerdì 12 maggio: si comincia alle ore 8,30 alla sala Gatti con l’iniziativa dell’associazione Semi di Pace – nel 43° anno dalla fondazione – riservata agli studenti dell’istituto Santa Rosa da Viterbo sul tema Diritti umani e inclusione. Seguirà l’incontro aperto al pubblico con testimonianze, filmati e interventi istituzionali, promosso dalla stessa associazione Semi di Pace, dedicato alla storia e all’attività della realtà associativa. Nello stesso incontro verrà inoltre presentata la casa accoglienza “Roberto Bennati. Sempre alla sala Gatti proseguirà la mostra fotografica dell’asd Sorrisi che nuotano Eta Beta odv, Un sorriso lungo 25 anni – 70 scatti per raccontare la nostra storia. L’evento, si ricorda, sarà visitabile nei seguenti orari: 9 – 13; 15 – 19 e si concluderà sabato 13 maggio alle ore 13. Nella sala Regia di Palazzo dei Priori, a partire dalle ore 10, è in programma l’evento informativo e di sensibilizzazione Regina senza corona, la fibromialgia, organizzato dall’associazione fibromialgici Libellula libera aps, in occasione della Giornata mondiale della sindrome fibromialgica. A proposito di sensibilizzazione, per tale ricorrenza, a partire dalle ore 20, il palazzo papale sarà illuminato di viola. Dalle ore 10 alle ore 12, nuovo appuntamento promosso dall’associazione Juppiter all’interno della chiesa di San Faustino, dal titolo San Faustino al centro del mondo – le scuole del territorio si incontrano per costruire sostenibilità.

Nel pomeriggio, alle ore 16,45, di nuovo in sala Regia, a Palazzo dei Priori, sarà la volta del convegno istituzionale Volontariato: aspetti normativi con la partecipazione del professor Luca Scarpa. Un incontro che si soffermerà sui requisiti soggettivi e oggettivi dell’attività di volontariato, con particolare riferimento agli aspetti che inducono le persone a offrire il proprio tempo a favore di una specifica platea di beneficiari. Saranno inoltre trattati, come logico corollario, gli aspetti giuslavoristici e di tutela obbligatoria attinenti il suddetto argomento. Alle 19 tutti in piazza del Plebiscito per il flashmob promosso dall’asd Sorrisi che nuotano Eta Beta odv.