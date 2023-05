NewTuscia -MONTEFIASCONE – Dal 2 al 4 giugno 2023 torna a Montefiascone il festival “Città dei narratori” giunto all’undicesima edizione, dedicato alle arti di impegno civile. Alla Rocca dei Papi e nei giardini arriveranno scrittori di narrativa, saggisti, musicisti, narratori, impegnati in un appuntamento di letteratura, musica e reading. Il cast è di prim’ordine e si inserisce nel circuito nazionale dei grandi appuntamenti culturali estivi. NewTuscia -MONTEFIASCONE – Dal 2 al 4 giugno 2023 torna a Montefiascone il festival “Città dei narratori” giunto all’undicesima edizione, dedicato alle arti di impegno civile. Alla Rocca dei Papi e nei giardini arriveranno scrittori di narrativa, saggisti, musicisti, narratori, impegnati in un appuntamento di letteratura, musica e reading. Il cast è di prim’ordine e si inserisce nel circuito nazionale dei grandi appuntamenti culturali estivi.

Per i libri, sono attesi l’ex conduttrice e inviata del Tg1 Tiziana Ferrario, l’inventore del commissario Ricciardi Maurizio De Giovanni, lo scrittore e giornalista Daniele Biacchessi autore di indagini sui misteri d’Italia, Alessandro Robecchi con il suo celebre personaggio Monterossi, l’ideatore del commissario Lorenzi Gino Marchitelli, la scrittrice Adele Marini, i giallisti e romanzieri Patrizia Debicke, Piera Carlomagno, Luca Crovi, Bruno Morchio, l’illustratrice di libri per ragazzi Isabella Christina Felline. Per la musica e teatro sono previsti i set dei Gang, Massimo Priviero, Gianluca Spirito e Fry Moneti dei Modena City Ramblers, Pierpaolo Capovilla, Daniele Bianchini dei Jumbo con il progetto multimediale “Novecento”, il rock d’autore dei Carro Bestiame e Manuel Cossu. Per il giornalismo d’inchiesta si parlerà del caso di Enrico Mattei con il magistrato Vincenzo Calia che ha riaperto le indagini, e “l’Italia nel petrolio. Mattei, Cefis, Pasolini, e il sogno infranto dell’indipendenza energetica”, raccontata dal giornalista Giuseppe Oddo.

La “Città dei narratori 2023” ospita anche alcuni dei più importanti editori presenti nel territorio della Tuscia con una produzione di alta qualità: Davide Ghaleb di Davide Ghaleb edizioni (Vetralla). Serena D’Orazi di Casa Editrice Serena (Viterbo), Claudio Lattanzi di Intermedia edizioni (Orvieto), Leonardo Annulli di Annulli Editori (Grotte di Castro).

Nello spazio dei giardini esterni della Rocca dei Papi (curato dall’associazione “Liberavoce”), oltre al palco dei concerti serali saranno disponibili stand di birra, un food truck dell’Enoteca provinciale, numerosi punti organizzati dalle principali associazioni onlus della Tuscia, espositori commerciali.

Il festival è organizzato da Associazione Arci Ponti di memoria in collaborazione con Liberavoce, Piccola Galleria, Centro Iniziative Culturali , con il patrocinio non oneroso del comune di Montefiascone, il contributo di Unicoop Tirreno e Avis, il sostegno di Arci Viterbo, Enoteca provinciale. Ingresso gratuito.

Qui di seguito, allego il manifesto e il programma definitivo del festival.