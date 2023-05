”I 500 partecipanti pedaleranno anche lungo la ciclabile Prenestina, dove sosta selvaggia, cumuli di rifiuti e assenza di protezione mettono in pericolo i ciclisti. Così com’è non va, e passarci sarà anche il nostro modo per chiedere al Comune di trasformarla positivamente perché divenga sicura e fruibile per tutti”

NewTuscia – ROMA – Il 13 maggio ritorna a Roma la XIII edizione della MAGNALONGA in bicicletta, evento organizzato da Legambiente Mondi Possibili, con la collaborazione tra gli altri dei circoli Gemme e SiPuòFare di Legambiente. “A Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 500 ciclisti si ritroveranno sabato alle 13, e con un percorso verso l’area est di Roma, passeranno anche lungo la ciclabile Prenestina, insicura e che non ridisegna una città a misura di mobilità sostenibile.

La sosta selvaggia impedisce la visuale, i cumuli di rifiuti bloccano più volte il tracciato e l’assenza di protezione mette in pericolo i ciclisti. Così com’è non va, e passarci con la Magnalonga, sarà anche il nostro modo per chiedere al Comune di trasformarla positivamente perché divenga sicura e fruibile per tutti: con protezioni fisiche lungo tutto il tracciato, case avanzate, segnaletica ah hoc, in un intervento culturale che veda protagoniste le associazioni territoriali, per contrastare l’idea che le strade siano luoghi dedicati esclusivamente alle auto private”