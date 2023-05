NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo. Con l’ottavo episodio di approfondimento tematico Gruppo dei Pugnaloni andiamo alla scoperta del Gruppo Rugarella (bozzettista Luca Lombardelli capogruppo Francesca Del Segato) che si presenta nell’Edizione 2023 con questo bozzetto. Il Gruppo Ribelli Aquesiani cresce e decide nel 1990 di scegliere i colori viola-nero per chiamarsi “Rugarella”.

Affida la conduzione Pugnalone al bozzettista Luca Lombardelli, arrivando nella zona trionfo 2018 relazione “Dipingi la tua esistenza con i colori della speranza, e quando il fato plasmerà intorno a me una grigia cornice, le tue tinte risulteranno ancora più vivide”. Interessante il progetto-lavorazione impersonificato in piazzamenti di buono spessore.

Due i secondi posti: 1994 (bozzettista Valentina Pelo) e 2012 con il solito Lombardelli (relazione “L’uomo è confuso dall’erba infinita, non trova la strada che un tempo intraprese. Non vede le curve, discesa o salita, è tutto immutabile, senza sorprese. Ma il giovane no, lui vede lontano, lui credo che tutto sia ancora da fare. Lui ha meraviglia di un semplice ramo, E crede che un fiore lo possa aiutare….Due i terzi posti sempre con Lombardelli: 2000 (relazione “Vengo da sempre qui sulla collina dei miei pensieri, ad osservare la distesa della mia esistenza.

Fino a ieri la mia vista non andava oltre i troppo stretti confini marcati dalla ragione e invano tentano di oltrepassare il limite. Ma oggi la visione di Lei, ha permesso ai miei occhi e al mio cuore, di attraversare la foschia e ritrovare la luce dei mille nuovi orizzonti, che prima, non mi erano concessi. Ora so che domani potrò tornare e guardare bin qualsiasi direzione: sarò libero”, 2004 (relazione “Anche il più bel fiore, senza luce, non è altro che un ombra tra le ombre”, 2009 (relazione “Bramavo sentire quel vento vitale, chiuso com’ero tra le mura di cera. Lontano, nel buio, il rumore del mare, ed io che nuotavo nell’acqua più nera.

Ma poi d’improvviso il profumo di un fiore, nato sulla terra bruciata dall’ombra, mosso dall’impeto alzava il mio cuore, riuscendo a veder del tuo viso la forma”. Quattro i quinti posti : 1993 (bozzettista Valentina Pelo) e la conferma tris del solito Lombardelli: 2005 (relazione “E’ dal buio profondo che nasce la luce che del fiore dell’anima è foglia e radice), 2007 (relazione “Guardare, correte, venite a vedere. Nel cuore di un uomo, che grande potere. Costui rende vero dei sogni il più ardito: volare leggero nell’infinito.

E’ stanco di un mondo che gira sbagliato, vissuto da tutti col cuore bendato. E’ stanco di fare qualcosa a qualcuno. Per dar beneficio alla vita di uno. Dovremmo provare profonda vergogna, esporci le anime a pubblica gogna, lasciare che pochi di dubbio valore ci tolgano il credo, il rispetto e l’onore. Uomini su, riprendiamo la vita. E facciamo del mondo una cosa pulita”, 2010 (relazione “Aria leggera riempie il mio petto, d’intorno i colori del giusto e del bello. Né ore né giorni, da secoli aspetto cha tra il cuore e la mente finisca il duello.

Adesso la scorgo, la via si rischiara, si snoda tranquilla tra i fiori d’amore, si stacca da terra ferita ed amata risale i declivi su, su fino al sole. Ero re senza regno in un grigio dipinto patria feconda di ma e di se, ma ora che il pensiero da cuore è sospinto è or che la vita colori da me”. Sesto posto lo scorso anno con bozzetto di Luca Lombardelli e relazione “E’ con un salto nel vuoto che si impara a volare” Hanno fatto la storia del Gruppo pesonaggi locali del calibro di Marco Macchiesi (capogruppo), Luca Del Segato (capogruppo), Francesca Del Segato (capogruppo).