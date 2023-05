NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Saranno i padovani del Massanzago e i baresi del Turi gli avversari dell’Ecosantagata Civita Castellana nei playoff per la promozione in serie A3 maschile di pallavolo.

Il regolamento degli spareggi prevede una prima serie di triangolari tra le vincitrici dei vari gironi della regular season, a cui l’Ecosantagata accede in qualità di prima classificata nel girone F. La formazione che ottiene il miglior punteggio in ciascun triangolare viene promossa in A3, mentre le altre due squadre vengono inserite in nuovi triangolari, in cui entrano le migliori seconde classificate dei gironi di regular season. E, anche in questo caso, conquista la promozione la squadra che ottiene il miglior punteggio in ciascun tirangolare.

È stato importantissimo, quindi, qualificarsi ai playoff come primi classificati, poiché si hanno due chance per giocarsi la promozione e non una soltanto. Inoltre l’Ecosantagata è anche la squadra che ha fatto più punti in regular season delle tre che compongono il primo triangolare, per cui avrà l’ulteriore vantaggio di avere più giorni di riposo tra una partita e l’altra e giocare in casa l’ultimo match del mini-torneo.

Si comincia sabato sera con la trasferta in Veneto, a Massanzago. Fischio d’inizio alle 20,30 sul campo della squadra che ha vinto il girone D con 61 punti, frutto di 20 vittorie e 6 sconfitte. Mercoledì 17 ci sarà la sfida infrasettimanale tra Massanzago e Turi, mentre sabato 20 maggio il triangolare si chiuderà al Palasmargiassi col match tra Ecosantagata e Turi.

“È quando il gioco si fa duro che è più bello giocare – dice coach Cristina Gargagli -. Siamo tre squadre forti, altrimenti non avremmo vinto i rispettivi gironi, e siamo tutte lì con l’obiettivo di andare in serie A3. Avremo di fronte a noi dei giocatori di grande livello, ma lo sono anche i miei ragazzi e l’hanno dimostrato nelle ultime partite, lasciandosi alle spalle tutto quello che era successo. Forse un mese fa in pochi ci avrebbero scommesso”.

L’allenatrice dell’Ecosantagata spiega la strategia rossoblù. “Ogni partita dev’essere la nostra migliore partita. Per questo motivo ci stiamo concentrando solo sulla trasferta di Massanzago, poi penseremo al Turi. Massanzago ha un palleggiatore veramente bravo, ha grandi qualità in tutti i fondamentali e un pubblico eccezionale al palazzetto. Secondo me sarà la partita più importante: fare punti in trasferta ci permetterebbe di giocarci il tutto per tutto in casa, davanti ai nostri tifosi”.

“Rispetto a Massanzago e Turi – continua Gargagli – noi abbiamo più tempo per riposare e studiare gli avversari tra una partita e l’altra e questo è sicuramente un vantaggio, merito però del fatto che abbiamo ottenuto più punti in campionato. La società sta facendo grandi sforzi per supportarci e permetterci di giocare al massimo ogni partita, noi dobbiamo ripagarli in campo con delle grandi prestazioni. Ma finora non posso che parlare bene dei miei ragazzi, per cui sono convinta che daranno il massimo anche in questi playoff”.

