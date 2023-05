NewTuscia – VITERBO – sono concluse le attività del PCTO (Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento) “Tuscia farnesiana. I luoghi, gli oggetti, la memoria” (https://unitusorienta.unitus.it/course/tuscia-farnesiana-i-luoghi-gli-oggetti-la-memoria/) che hanno visto impegnati da ottobre a maggio circa 150 tra studenti e insegnanti dell’IIS Meucci di Ronciglione e Bassano Romano, dell’IIS Orioli di Viterbo e del Liceo Ginnasio Buratti di Viterbo.

Con la guida dei docenti dell’Università della Tuscia referenti del progetto, le classi coinvolte si sono impegnate in vari sopralluoghi sul territorio (luoghi farnesiani di Viterbo e Ronciglione, Palazzo Farnese di Caprarola) e attività didattiche portate avanti in classe e a casa, sia individualmente che tramite gruppi di lavoro strutturati. Gli elaborati finali del PCTO verranno presentati dagli studenti nella mattinata di lunedì 15 maggio a partire dalle ore 9.00 presso l’Aula Magna di Santa Maria in Gradi, alla presenza del Magnifico Rettore e del Direttore del DISTU.

Alcuni di questi elaborati resteranno esposti al pubblico per alcuni giorni nel Corridoio delle Monofore adiacente all’Aula Magna.