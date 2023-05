NewTuscia – ORTE – Il maggio dei libri: la presentazione del libro Viaggiando nell’Avvenire del Centro Italia di Stefano Stefanini vice direttore di Newtuscia. Quarantacinque anni di giornalismo per ispirare un nuovo Rinascimento.

Con un’interessante e partecipata carrellata storica e sociologica tra attualità e storia locale e nazionale si e‘ svolta la presentazione del testo „Viaggiando…. nell’Avvenire del Centro Italia, storia e cronaca di un nuovo Rinascimento” presso la Biblioteca Comunale di Orte .

Ha moderato l‘incontro la prof. Giovanna Cavarocchi del Comitato Soci Coop Tirreno di Orte.

Molto significative le presenze e gli interventi di Lucilla Ciuchi, responsabile delle politiche sociali di unicoop Tirreno , Filippo Gianfermo assessore alla Cultura del comune, Anna Santori presidente del Circolo AUSER di Orte, che ha in gestione la biblioteca comunale, la prof. Germana Fabbrica con i suoi studenti del Liceo delle Scienze Umane di Orte, il prof. Luigi Ceppari Editore con S.Ed. Di Viterbo del Volume che condivide da decenni l‘esperienza giornalistica con Stefano Stefanini con la pubblicazione della rivista „Il Centro Italia“.

Come sottolineato da Giovanna Cavarocchi, nella sua presentazione, il volume Viaggiando…. nell’Avvenire del Centro Italia, storia e cronaca di un nuovo Rinascimento” , raccoglie una selezione di articoli pubblicati in 45 anni di attività giornalistica. Stefanini inizia molto giovane e non segue le mode del momento ma si attiene sulla linea classica dell’informazione corretta e verificata, nei suoi articoli siamo certi di non trovare fake news perché da giornalista libero, coraggioso e anche umile quale è persegue l’obiettivo di diffondere buone notizie, infatti nelle sue pagine troviamo il racconto di fatti e persone tra cronaca e storia.

E’ proprio il viaggio il filo conduttore di questa raccolta che, pur non essendo un romanzo, ha una sua trama che se si ha la pazienza di leggere gli articoli, che sono raccolti in ordine cronologico e suddivisi in due parti (la prima in 12 capitoli con articoli dal 1977 al 2012, la seconda con gli articoli degli ultimi 10 anni), ci fanno ripercorrere gli avvenimenti nazionali e locali con lo sguardo di una persona che è profondamente legata alle sue origini e ama il suo territorio.

Giovanna Cavarocchi ha condiviso con i presenti l‘ individuazione dei percorsi che si intersecano e che sono presenti nel racconto degli anni dal 1977 a i giorni nostri, che si susseguono: c’è il percorso della cronaca naturalmente, dei fatti degli accadimenti locali e nazionali che comunque hanno una ricaduta e rilevanza locale in quanto ne influenzano il vissuto

A- il percorso della promozione della città di Orte e della Tuscia, strada di conoscenza e valorizzazione della storia locale e delle sue tradizioni;

B- il percorso della Fede attraverso gli incontri con i pontefici e con madre Teresa di Calcutta;

C- il percorso della cultura e di Pasolini con la sua visione del modello di città in cui Orte, con alcuni esempi di costruzioni che deturpano il paesaggio naturale della città, sollecita nel 1974 il discorso critico del regista sul modello città in armonia con il paesaggio e rispettosa dell’ambiente;

D- il percorso della partecipazione, dei giovani e del volontariato

E-infine ci sono le radici che si legano al futuro della comunità dopo il COVID nel ritorno alla vita sociale, alle attività di incontro e di ricucitura del tessuto strappato e lacerato dalla pandemia.

Giovanna Cavarocchi e gli intervenuti hanno delineato una serie di argomenti tematici e nell’intervistare l’autore sono partiti dalla domanda sul “mestiere di giornalista” :

La prima domanda . Nel capitolo 1, nell’articolo che ricorda l’edicola di Aldo Frittella nella stazione ferroviaria di Orte…il primo contatto con i giornali e la stampa: “l’edicola rappresentava per noi l’Internet degli anni sessanta e settanta” vuoi raccontarci cosa ti ha appassionato e cosa è cambiato?

Questi alcuni temi del dibattito, instauratosi tra l’autore, la moderatrice e gli intervenuti sui titoli di alcuni articoli pubblicati nel testo.

Tra cronaca e politica: 12 ottobre 1985, Orte, per la ferrovia Orte-Civitavecchia pericolo di soppressione; 30 giugno 2011 Interporto centro Italia di Orte: risorsa per lo sviluppo; giugno 2016 superstrada Orte-Civitavecchia, disponibili i fondi per il completamento; aprile 2018 progetto integrato del centro Italia e ferrovia dei due mari; 25 giugno 2021 superstrada Orte-Civitavecchia la lunga storia incompiuta.

Signori in carrozza parte l’alta velocità il 13 giugno alle 6,43 da Orte a Milano ore 9,50-ritorno da Milano ore 19,10 e arrivo a Orte alle 22,20. occasione di sviluppo per il nostro territorio

4 agosto 2010 tagli alla sanità viterbese della Polverini: nella Tuscia si chiudono reparti efficienti per puro calcolo economico

B) La Fede e la cronaca: 1 giugno 1986: 000 giovani incontrano madre Teresa a Capranica; 2009 visita di papa Benedetto XVI nella Tuscia, Giovanni Paolo II, 1992 il papa venuto da lontano riabilita Galileo Galilei “coerenza tra scienza e fede”: C) 2009-2010 Jambo Afrika: integrazione e dialogo tra le culture d’italia e d’africa ; the grove 2011 dal 14 al 17 luglio, 22-28 agosto 2011 VI corso internazionale di musica antica Ottaviano Alberti “recitar cantando”; 2010 IV edizione Alberini Film Festival, ottobre 2019 presentazione del documentario su Filoteo Alberini, ottava di sant’egidio promuovere dialogo e aggregazione sociale; 17 aprile2021 per Viterbo e la Tuscia sarà sempre il Maresciallo Rocca (ricordo di Gigi Proietti in Luce nuova su fatti)

C)-29 maggio 2010 Il movimento Città Giardino 1905 “La forma della città da Pasolini a D’Averio Esperienze a confronto (programma passepartout su rai tre 6 settembre 2009); I giovani dell’Istituto Superiore di Orte rileggono i principi della costituzione 2 giugno 2010;

D)31 dicembre 2009 43°giornata mondiale della pace con la riflessione di Benedetto XVI; 2011 i Valori del 1 maggio “lavoro, legalità e solidarietà” e 2021 “l’Italia SiCura con il Lavoro”

16 gennaio 2012 Comunicare oltre i confini e le barriere, progetto presentato alla biblioteca comunale di Orte Scalo;

la giornata del volontario “fare qualcosa per gli altri” organizzata da società autostrade (28-29 novembre ); 2020 una mano amica, il Centro di Solidarietà San Crispino a Viterbo (la Quercia)

E)riprendiamoci….recupero del complesso del colle di San Bernardino di Orte, Alberico Menna l’ultimo tipografo che usava i caratteri di piombo, 1 giugno 2021 a palazzo dei papi “recupero e rifunzionalità dell’ex ospedale grandi Infermi” di Viterbo; Agricoltura, la terra che vorrei a Vallerano;Biodistretto della via Amerina e delle Forre.

Sono intervenuti nel dibattito Lucilla Ciuchi, responsabile delle politiche sociali di unicoop Tirreno , Filippo Gianfermo assessore alla Cultura del comune, Anna Santori presidente del Circolo AUSER di Orte, che ha in gestione la biblioteca comunale, la prof. Germana Fabbrica con i suoi studenti del Liceo delle Scienze Umane di Orte, il prof. Luigi Ceppari Editore del testo.

Si sononrivelati particolarmente stimolanti gli interventi di ragazzi del Liceo delle Scienze Umane e della prof. Germana Fabbrica, sull‘importanza della lettura e della conoscenza della storia sia locale che nazionale e per formare i cittadini di domani, che si e‘auspicato siano meno distratti dal telefonino e più attenti alla lettura al dialogo interpersonale.

L’autore, ringraziando i presenti, si e’ augurato che la comunità, in particolare i giovani, sappia risollevarsi con ferma volontà e sincero orgoglio dalle difficoltà vissute in questi anni per da vita ad un nuovo Rinascimento, fondato sulle radici solide e prestigiose delle tradizioni di cultura, ricerca, sacrificio, genialità, bellezza e qualità della vita che ogni città dell’Italia ha saputo esprimere nei secoli.

Con l‘augurio che questo libro, attraverso il racconto di fatti e persone, nell’arco di quasi cinquanta anni, tra cronaca e storia, possa contribuire a ispirare un nuovo inizio, una ripresa verso uno sviluppo integrale, ad un Rinascimento che ci veda di nuovo tutti attivi protagonisti.

STEFANO STEFANINI giornalista, laureato in giurisprudenza, impegnato nel suo territorio (è stato consigliere comunale e assessore alla cultura nel 1989, presidente dal 2009 al 2011 del consiglio di istituto del Fabio Besta. mediatore e arbitro presso la Camera di Commercio di Viterbo, è accademico dell’Accademia dei Signori disuniti della città di Orte 1692” ; aderisce all’Unione Cattolica Stampa Italiana di Viterbo.

La sua esperienza giornalistica: