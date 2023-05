In occasione della notte dei musei

NewTuscia – VITERBO – Festival nazionale di teatro Alberto Corinti, in occasione della Notte dei musei ingresso gratuito al Teatro dell’Unione il prossimo sabato 13 maggio, alle ore 21, per lo spettacolo Tango. A beneficiarne saranno i possessori di Viterbo Pass.

Lo spettacolo, previsto dalla rassegna teatrale organizzata dall’associazione culturale Villanova Aps e dal Comune di Viterbo, in collaborazione con Astarte, in sinergia con ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio e con il patrocinio della UILT (Unione Italiana Libero Teatro) e della Fondazione Carivit, ci parla dei desaparecidos argentini e dei figli rubati. Un uomo e una donna raccontano la loro storia senza mai parlarsi direttamente. Sono storie che si raccontano su due piani storici differenti ma fanno parte della stessa storia. La forza della giovinezza, l’orrore per la perdita dell’identità e la passione per il tango. In un atto unico uno spettacolo di grande impatto emotivo, di Francesca Zanni, per la regia di Raffaele Calabrese, interpretato dalla compagnia Teatro Finestra di Latina, con Claudia Achilli e Raffaele Calabrese e musiche di Virginio Fabiani.