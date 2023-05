NewTuscia – ROMA – “Avere aziende che investono sui nostri territori è sempre una buona notizia. Siamo lieti pertanto che Amazon abbia inaugurato oggi il quarto deposito di smistamento nella Regione Lazio e che lo abbia fatto in un’area strategica della nostra regione.

Creare nuovi posti di lavoro stabili in anni di crisi come quelli da cui proveniamo è un segnale positivo di ripresa che fa bene all’economia, incentiva la crescita e lo sviluppo locale, dà sollievo e sostegno alle famiglie. L’auspicio è che sempre più aziende, come nel caso di Amazon, ritengano attrattivo il Lazio per importanti investimenti, con l’impegno come istituzione di rendere i processi amministrativi sempre più rapidi e snelli”.

Lo dichiara in una nota il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma al termine della visita presso il deposito Amazon di Cisterna di Latina