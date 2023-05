I lavori prevedono l’installazione di nuovi infissi, di una caldaia a condensazione e di un sistema di illuminazione di ultima generazione

BASSANO IN TEVERINA – Bassano in Teverina sono iniziati i lavori per l'efficientamento energetico della palestra comunale.

L’intervento ha preso il via nella giornata di ieri e punta a garantire maggiori performance di sostenibilità energetica dello stabile, che da sempre è uno dei principali punti di riferimento della vita comunitaria bassanese.

I lavori sono partiti con l’installazione di nuovi infissi che vanno a sostituire quelli già presenti e ormai desueti. Continueranno poi con la sostituzione dell’attuale sistema di illuminazione con apparecchi di ultima generazione a basso consumo. Infine verrà installata una nuova caldaia a condensazione.

I lavori di efficientamento energetico sono finanziati con un contributo a fondo perduto della Commissione europea PON impresa e competitività 2014 -2020 Asse VI – React Eu.

La palestra in questione ospita numerose attività, sportive e non solo. Punto di riferimento della comunità e delle associazioni bassanesi, già nei mesi scorsi era stata oggetto di un intervento di riqualificazione complessiva che aveva permesso la sostituzione della vecchia pavimentazione con una di ultima generazione.

Amministrazione comunale di Bassano in Teverina