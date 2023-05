NewTuscia – VITERBO – Vogliamo segnalare la bellissima iniziativa “Tennistavolo per tutti e per tutte le età”, attività realizzata con il sostegno della Fitet (Federazione Italiana TennisTavolo) e della società Sport e Salute, a cui la nostra ASD Tuscia Tennistavolo partecipa con entusiasmo.

L’ obiettivo dell’iniziativa è la diffusione e la promozione della pratica sportiva e di uno stile di vita attivo, al fine di contrastare, prevenire e ridurre sedentarietà, obesità, fattori di rischio per la salute, isolamento e disagio sociale.

Il Progetto si pone l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti, incidendo sulle ragioni che allontanano dallo sport le persone in contesti di svantaggio socioeconomico, nonché di accrescere la consapevolezza sui benefici dell’attività fisica.

Le attività del progetto sono quindi rivolte a:

Gli OVER 65, per accrescere la consapevolezza sui benefici dell’attività fisica, offrendo occasioni per mantenersi attivi che tengano conto delle mutate esigenze e stili di vita;

I SOGGETTI FRAGILI ovvero

le persone economicamente e/o socialmente svantaggiate;

le persone interessate da flussi migratori e/o i richiedenti asilo;

le persone affette o in recupero da dipendenze (alcol, droghe, ludopatie, etc.);

le persone affette o in recupero da disturbi alimentari (anoressia, bulimia, obesità, etc.);

le persone affette o in recupero da disturbi del disagio sociale e/o psichico e/o comportamentale, soprattutto giovanile (es. isolamento sociale, relazioni familiari problematiche, devianza e coinvolgimento in gruppi a rischio, comportamenti antisociali o delinquenziali, vittime di bullismo/cyberbullismo, abbandono scolastico, etc.);

Il corso è completamente gratuito, ha una durata di 50 ore divise in lezioni di 2 ore settimanali presso la nostra sede a Montefiascone in via Cardinal Salotti SNC all’interno del complesso “Istituto Universitario Progetto Uomo”.

Il corso inizierà giovedì 18 maggio per concludersi, dopo una pausa estiva di tutto il mese di agosto, il 30 novembre 2023.

Cogliamo l’occasione per comunicare che sono ancora disponibili 4 posti, vi aspettiamo in palestra!

Per maggiori informazioni chiamateci:

Filippo 333 482 0298

Francesco 3487445701