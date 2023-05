NewTuscia – ROMA – Si è svolto lunedì sera, al Trastevere Stadium, un importante incontro sul tema della salute dei calciatori e della prevenzione degli infortuni. L’evento dal titolo “Le lesioni muscolari del calciatore: dall’infortunio al rientro in campo” è nato dalla collaborazione tra il Trastevere Calcio e Isokinetic Medical Group. Tra i relatori che hanno partecipato all’evento il Dott. Giovanni Maria d’Orsi, Medico Sociale del Trastevere Calcio e Direttore del centro Isokinetic Roma, il Responsabile dei fisioterapisti Isokinetic Dott. Giovanni De Sario, il preparatore atletico del Trastevere Calcio Simone Fugalli e la colonna della difesa trasteverina Valerio Giordani. L’incontro ha visto una larga partecipazione da parte di medici dello sport, fisiatri, fisioterapisti e addetti ai lavori. NewTuscia – ROMA – Si è svolto lunedì sera, al Trastevere Stadium, un importante incontro sul tema della salute dei calciatori e della prevenzione degli infortuni. L’evento dal titoloè nato dalla collaborazione tra il Trastevere Calcio e Isokinetic Medical Group. Tra i relatori che hanno partecipato all’evento il Dott. Giovanni Maria d’Orsi, Medico Sociale del Trastevere Calcio e Direttore del centro Isokinetic Roma, il Responsabile dei fisioterapisti Isokinetic Dott. Giovanni De Sario, il preparatore atletico del Trastevere Calcio Simone Fugalli e la colonna della difesa trasteverina Valerio Giordani. L’incontro ha visto una larga partecipazione da parte di medici dello sport, fisiatri, fisioterapisti e addetti ai lavori.

“È davvero gratificante poter condividere le esperienze di cura dei calciatori – ha spiegato il Dott. d’Orsi – e mostrare come il Trastevere offra ai propri calciatori delle proposte terapeutiche all’avanguardia che possono essere prese come modello da parte delle altre squadre. L’obiettivo è quello di innalzare il livello delle conoscenze degli staff tecnici nell’ottica di fornire un’assistenza sanitaria sempre migliore agli atleti”.

Particolarmente soddisfatto della riuscita dell’evento il direttore generale del Trastevere, Ettore Placidi, che ha presentato la serata: “Siamo stati lieti di aver ospitato un’iniziativa così importante e che testimonia, ancora una volta, la solidità del legame che c’è tra la nostra società e Isokinetic, che rappresenta un’eccellenza in campo medico. La risposta è stata davvero importante, sono stati oltre settanta i medici e i fisioterapisti che hanno partecipato all’incontro e che hanno avuto modo di conoscere anche la realtà del Trastevere e del nostro impianto sportivo. Ci tengo a ringraziare i dottori D’Orsi e De Sario, ma anche il nostro preparatore atletico Simone Fugalli che ha sottolineato l’importanza delle corrette pratiche di allenamento per prevenire gli infortuni e Valerio Giordani, per la sua testimonianza diretta”.

