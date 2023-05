NewTuscia – NEPI – Nepi si prepara a festeggiare la Madonna di Fatima in grande stile sabato 13 maggio con un ricco programma predisposto dalle comunità parrocchiali, guidate dal parroco P. Edoardo Swiatkowsky, con il gruppo “P. Pio”, promotore di tante iniziative religiose.

I festeggiamenti inizieranno venerdì 12 maggio con la Santa Messa nella Cattedrale e l’esposizione della Statua della Madonna di Fatima. Sabato 13 maggio ci sarà una lunga giornata dedicata alla Festa liturgica ricca di appuntamenti religiosi dalla mattina, che culminerà con la solenne Celebrazione Eucaristica delle 18.30 in Cattedrale, la suggestiva processione e la Consacrazione al Cuore Immacolata di Maria; importanti occasioni di crescita nella fede e di riscoperta della speranza, dopo anni difficili per la gente a causa della pandemia. La Santa Messa sarà animata dal Coro di P. Pio e si caratterizzera’ quest’anno per la partecipazione straordinaria del tenore Roberto Cresca, tra i più apprezzati in Italia e nel mondo. Una significativa presenza per rendere ancora più emozionante la festa in onore della Madonna di Fatima da parte di un grande artista che ha le sue origini a Nepi, oggi diventato tenore di fama internazionale, grazie a concerti e recitals con ruoli di primo piano in tournée importanti. Dalla Cina alla Francia, Giappone, USA, Sudafrica, Olanda, Canada, Ucraina, Turchia, Sanpietroburgo, Egitto, ricevendo diversi riconoscimenti e rappresentando l’Italia all’estero all’Expo universale di Shangai, cantando in molti teatri italiani tra cui Spoleto, Taormina, Roma, con eventi memorabili come quello all’Ara Coeli in onore delle vittime del Covid trasmesso in mondovisione.

Nelle stesse giornate dedicate alla Festa della Madonna di Fatima, tutti i devoti e visitatori della cittadina di Nepi avranno anche la possibilità di visitare la famosa Sagra del Salame Cotto e dei prodotti tipici che si svolgerà nei giorni 12/13/14 maggio, in piazza del Comune e lungo le vie del paese dove verranno allestiti degli stand enogastronomici con degustazioni varie di specialità locali (www.proloconepi.it )

L’Associazione L’Attesa, il Gruppo Pio e i promotori Vi attendono numerosi nel prossimo weekend per importanti eventi religiosi e civili.