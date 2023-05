NewTuscia – ACQUAPENDENTE – “Ritengo onestamente inopportuno indicare le 08.45 di sabato 13 maggio orario di inizio Consiglio Comunale”.

A sostenerlo i consiglieri di minoranza Alessandro Brenci e Valentina Sarti. “Decisione irrispettosa almeno verso una parte della Nostra coalizione”, sottolineano. “A corollario il fatto della scarsa visibilità per la popolazione. In quell’orario sicuramente nessuno o pochissimi uditori potranno partecipare visto un trand consolidato nel Nostro paese che proprio nella mattinata di Sabato coloro che lavorano durante la settimana dedicano ore alla propria famiglia. Non è ammissibile che una maggioranza non trovi da oggi a fine mese proroga del bilancio, una serata per fare una seduta in orari più convenienti anche per la popolazione. Se la maggioranza non trova i giorni per il Consiglio, sarebbe sicuramente giunto il momento di dire apertamente che non ci sono più possibilità concrete di gestire politicamente il percorso. Siamo sicuri che in 20 giorni di tempo una serata si sarebbe potuta trovare. Ci chiediamo quindi se oppure è stato tutto fatto appositamente per eludere la partecipazione anche online dei cittadini visto la fascia oraria è sicuramente poco idonea all’ascolto”. Seppur fioccano critiche a iosa in questi giorni prepugnalonistici i consiglieri di minoranza non mettono in dubbio l ‘onesta della prima cittadina ad eludere i cittadini che avrebbero voluto sentire il consiglio ma qualcosa non torna …!! “