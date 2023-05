NewTuscia – MAENZA (LATINA) – Si è svolto a Maenza (LT) il Concorso Nazionale Oleario “Ramoscello d’Oro 2023”, tra i più importanti appuntamenti professionali legati alla valutazione e promozione dell’Olio Extravergine d’Oliva di qualità.

Sono stati selezionati 105 campioni divisi in 3 macroaree: Nord Italia; Centro Italia; Sud Italia e Isole; valutati in 4 categorie: E.V.O.; DOP e IGP; Biologici; Monovarietali; per ognuna di queste sono stati caratterizzati i valori di fruttato suddivisi in Intenso, Medio e Leggero.

L’Azienda Agricola “La Selva” di Celleno è risultata vincitrice di ben n.2 Premi Eccellenza (il massimo della categoria) nei monovarietali con il campione di Olio Extravergine Leccino e Crognolo proposti nella tradizionale bottiglia della casa da cl.500.

La Selva è nota da tempo nella produzione in assoluta conduzione biologica di Ciliegie, Amarene, Visciole, Albicocche e Prugne che vengono vendute fresche di stagione o in confetture oltre al Miele di Ciliegio (referenza particolarmente pregiata); alle Ciliegie al Vin cotto; alle Visciole al Sole; alle Amarene sciroppate.

Viene prodotto inoltre con grande successo l’ormai famoso Maraschino di visciole, delizioso liquore da fine pasto che si accompagna meravigliosamente con la pasticceria classica della tradizione della Tuscia: zuppa inglese, tozzetti, crostate di frutta, dolci al cioccolato o alla crema.

L’assortimento di assoluta qualità biologica si arricchisce ora del settore Olio Extravergine d’Oliva proposto nel blend “Tuscia BIO”; Monovarietale “Canino” con fruttato intenso e particolarmente indicato per condire piatti di carne alla brace e bruschette; “Leccino” per la classica cucina al tegame e verdure; “Crognolo” indicato in particolare per piatti di pesce e carni bianche.

Francesca Castellani, responsabile commerciale dell’azienda, è stata premiata dal Presidente dell’Associazione Nazionale Direttori di Mercati all’Ingrosso Dr. Pietro Cernigliaro e dalla Panel Leader del Concorso D.ssa Barbara Bartolacci i quali hanno espresso vivo compiacimento per il livello qualitativo raggiunto di valore nazionale e di particolare pregio biologico.

Il prossimo anno il Concorso Nazionale Oleario “Ramoscello d’Oro 2023” si trasferirà in Romagna dove in occasione del Macfrut di Rimini, la più importante fiera nazionale della frutticoltura, si confronteranno decine di piccole e medie aziende agricole di qualità nella produzione di Olio Extravergine d’Oliva, alimento fondamentale nella dieta mediterranea e fiore all’occhiello della produzione rurale italiana.